Хроники коронавируса: главные события в мире 15 апреля (обновляется)

Мир

В большинстве стран мира уже месяц люди вынуждены жить в условиях жесткого карантина, который был введен властями в целях борьбы с пандемией COVID-19. Не работают предприятия и учреждения. Закрыты школы и детские сады. Заморожена работа почти всех видов транспорта. Отменены или перенесены на неопределенный срок практически все спортивные соревнования.

В этом материале «ФАКТЫ» сообщают самые актуальные и интересные новости, связанные с коронавирусом, которые происходят 15 апреля в разных странах мира.

По состоянию на 09:27 во всем мире выявлено 2 миллиона 243 случая заражения коронавирусом. Скончались 126 тысяч 758 инфицированных. Выздоровели 484 тысячи 747 пациентов. Медики называют эти случаи завершенными. Исходя из них, высчитывается уровень смертности. Он составляет 21%.

Незавершенными или активными считаются случаи заражения, когда инфицированные находятся в больницах или самоизоляции. Сегодня, 15 апреля, пока зафиксировано 1 миллион 388 тысяч 738 активных случая. Причем в критическом состоянии находятся 51 тысяча 603 больных. Это 4% от общего числа активных случаев.

В Украине утром 15 апреля были объявлены новые данные. В стране выявлено 3 764 инфицированных COVID-19. За сутки — 392 новых случая. Скончались 108 больных. Выздоровели 143 пациента. Среди бывших советских республик Украина занимает второе место по числу зараженных. Больше всего таковых в России — уже 24 тысячи 490 человек.

10:03

В России за последние сутки выявили 3 388 новых случаев заражения коронавирусом. Это новый антирекорд для страны. Большинство заразились в Москве — 1 774. Общее число инфицированных с начала эпидемии в стране достигло 24 тысяч 490 человек. Россия поднялась в результате на 15-е место в списке стран с наибольшим количеством случаев заражения коронавирусом.

Министерство здравоохранения РФ считает, что рост числа случаев заражения коронавирусом может быть связан с массовыми нарушениями самоизоляции гражданами в течение последних двух недель. Оценить эффективность принимаемых в стране ограничительных мер по борьбе с распространением инфекции можно будет уже через неделю, заявили в министерстве.

09:11

Утром 15 апреля на входе на станции Московского метрополитена возникли огромные очереди в связи с началом проверки электронных пропусков, введенных по решению городских властей. Для любой поездки на общественном, личном или служебном транспорте в Москве теперь необходимо иметь цифровой пропуск.

Фотографии очередей в метро публикуют российские пользователи соцсетей.

05:57

В Германии, по данным Института имени Роберта Коха, на утро 15 апреля зарегистрировано 125 тысяч 584 инфицированных коронавирусом. За сутки выявили 2 486 новых случаев. Выздоровели 72 тысячи 600 человек. Скончались 3 254 пациента. За сутки — 285 новых смертей.

04:51

В США установлен новый печальный рекорд — впервые за одни сутки скончалось 2 228 больных COVID-19. Всего за время пандемии в стране умерли 25 тысяч 757 инфицированных. США занимают первое место в мире по количеству случаев с летальным исходом.

04:03

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подверг критике решение президента США Дональда Трампа о приостановке финансирования ВОЗ. Он заявил, что сейчас не время сокращать ресурсы, выделяемые, не только ВОЗ, но и любой другой международной гуманитарной организации.

03:15

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас предостерег правительства стран мира от поспешного снятия карантина. «Взгляд за пределы наших границ, где из некоторых стран, к сожалению, продолжают ежедневно поступать горькие данные о смертях, показывает: если отменить ограничения хотя бы на день раньше, чем нужно, это будет иметь драматические последствия для здоровья людей», — заявил Мас. Напомним, 13 апреля были частично отменены ограничительные меры в Испании, на следующий день — в Италии и Австрии. В среду, 15 апреля, смягчает ограничения Дания. В королевстве открываются ясли, детские сады, начальные школы (для учеников с первого по пятый класс).

02:07

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон временно прекращают финансировать Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Соединенные Штаты не будут выделять ей деньги до тех пор, пока тщательно не изучат, как ВОЗ реагировала на кризис с пандемией COVID-19. Ранее Трамп неоднократно подвергал организацию критике за то, что по его мнению, она не отреагировала своевременно и должным образом на эпидемию коронавируса нового типа в Китае и не дала американским властям оперативных рекомендаций. «ВОЗ поставила политкорректность выше человеческих жизней», — заявил президент США.

01:03

Организаторы Каннского международного кинофестиваля заявили, что он «не может быть проведен в этом году в оригинальном формате». Каннский фестиваль должен был пройти с 12 по 23 мая. Из-за пандемии его решили перенести на конец июня — начало июля. Однако президент Франции Эммануэль Макрон продлил карантин в стране до 11 мая. Кроме того, вирусологи и эпидемиологи из разных стран мира предупреждают о том, что все массовые мероприятия — фестивали, конференции, спортивные соревнования, концерты — станут безопасными не раньше осени 2021 года.

Во Франции число инфицированных составляет 143 тысячи 303 человека. Скончались 15 тысяч 729 больных.

00:35

Полицейские в Москве и Подмосковье с полуночи 15 апреля начали проверять наличие электронных пропусков у автомобилистов, пассажиров общественного транспорта и такси. Любые поездки теперь возможны только при наличии данных пропусков. Оформить их следовало заранее, на что давалось несколько дней. Однако желающих получить электронный пропуск оказалось так много, что власти накануне вступления новых правил в силу сообщили об аннулировании 900 тысяч выданных разрешений. Причина — недостоверные данные, указанные в заявке. Москвичей предупредили, что вся эта информация будет тщательно проверяться.

В Москве за последние сутки скончались 11 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирус. Общее число смертей от COVID-19 в российской столице достигло 106.

В обзоре за 14 апреля «ФАКТЫ» сообщали о том, что число инфицированных коронавирусом в мире превысило 2 миллиона человек (по данным американского университете Джонса Хопкинса). Количество смертей пересекло отметку в 125 тысяч. Кроме того, в материале была дана показательная статистика по разным странам мира, а также названы различные подходы борьбы с пандемией.

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