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Спорт

«Пушка» с 36 метров: в этот день Криштиану Роналду забил лучший гол года (видео)

13:20 15 апреля 2020 152
Криштиану Роналду
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Пока пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду продолжает находиться с семьей на карантине на родной Мадейре, дотошные статистики напомнили, что именно в этот день — 15 апреля 2009 года — в ту пору еще форвард «Манчестер Юнайтед» забил один из самых шикарных мячей в своей карьере.

Ровно 11 лет назад в ответном четвертьфинальном поединке Лиги чемпионов против «Порту» (первая встреча на «Олд Траффорд» — 2:2) Криштиану Роналду на 6-й минуте «выстрелом» с 36,5 метра поразил ворота земляков на стадионе «Драгау» и принес команде Алекса Фергюсона путевку в полуфинал турнира (1:0).

Кстати, тот мяч-красавец 24-летнего португальца не только стал лучшим голом года по версии ФИФА (в 2009-м премия имени Ференца Пушкаша вручалась впервые), но и был признан болельщиками манкунианцев лучшим в десятилетии для клуба. Шедевр!

Напомним, что в том сезоне «Манчестер Юнайтед» проиграл в финале ЛЧ «Барселоне» (0:2), а Криштиану Рогналду вскоре за 80 млн фунтов стерлингов перешел в мадридский «Реал».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Криштиану Роналду купил за 9 млн долларов роскошный Bugatti Centodieci.

Фото Getty Images

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