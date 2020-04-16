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Желающим попасть в Киев будут измерять температуру: что нужно знать о новых правилах въезда в столицу
В Киеве уточнили, как будет работать вводимый с 16 апреля температурный контроль въезжающих граждан. Заехать по старым правилам в столицу автовладельцы могут до 13.00. До этого температуру будут измерять пассажирам и водителям прибывающих автобусов.
Было решено, что контрольно-пропускных пунктов будет девять. Добавлен пост на 27-м километре Столичного шоссе. Остальные КПП располагаются по адресам:
- ул. Богатырская, 32-Е;
- проспект Броварской на въезде в Киев;
- ул. Бориспольское шоссе;
- проспект Академика Глушкова;
- шоссе Житомирское;
- ул. Гостомельское шоссе, 1/1;
- Днепровское шоссе;
- ул. Вышгородская, 83-А.
Не допустят в город людей с признаками острого респираторного заболевания и температурой выше 37,5 градусов. Им предложат самоизолироваться и сдать тест на коронавирусную болезнь. При температуре выше 38 градусов будет вызвана бригада скорой помощи для госпитализации.
Напомним, в Киеве подтверждены 612 случаев заболевания COVID-19. Врачи опасаются, что новые заражения возможны в Пасхальные дни, а потому всячески побуждают граждан оставаться дома и свести к минимуму поездки.
Фото patrol.police.gov.ua
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