Очень красивое и вкусное пасхальное печенье: легкий рецепт (фото)

Стиль жизни

Пасхальную выпечку обожают взрослые и дети. Конечно, прежде всего это ароматные паски с изюмом и сухофруктами. Также прекрасная идея — испечь красивое и вкусное печенье. Настоящие кондитерские шедевры создает американский кондитер Елена Так. Секретами своего мастерства она поделилась с читателями «ФАКТОВ».

— Пасха — праздник весны, а значит, и надежды на счастливые изменения в жизни, — говорит Елена Так. - В этом году я создала новую коллекцию пасхального печенья. На каждой печенюшке жизнерадостные зверюшки. Желтый цыпленок традиционно символизирует продолжение жизни. А заботливая наседка — образ материнства, символ благополучной семьи. Во многих странах мира символом праздника стал пасхальный кролик. Эти сказочные персонажи были выбраны для декора моего пасхальные печенья.

Этот симпатичный пасхальный кролик спешит поздравить с праздником детей и взрослых

— Каким образом картинки переносятся на печенье?

— Существуют разные способы переноса рисунка на печенье или пряники. Красиво выглядят ручная роспись по глазури, аппликация. Современные технологии позволяют делать перенос рисунка на печенье с помощью пищевого принтера. Процесс сложный, поэтому я не буду его подробно описывать. Но остановлюсь на самой идеи рисунка.

Для меня рисунок — это история или пожелание, которые я хочу донести. Свое печенье я создаю в тандеме с художницей из Лондона Евгенией Имански. Она профессиональный художник-иллюстратор. Рисунки для печенья Евгения пишет акварелью на бумаге и передает их мне в электронном виде. А дальше я уже переношу их пищевыми красителями на шоколадную поверхность печенья с помощью пищевого принтера. Нам очень интересно работать вдвоем, мы как родственные души загораемся идеей и доводим ее до совершенства. Мы создаем печенья-открытки, красивые и вкусные.

Курочка и цыпленок символизируют семью



— Как долго хранится такое печенье?

— Оно может храниться несколько недель — и рисунок, нанесенный на шоколад, не потеряет своего качества.

Сказочные персонажи желают всем счастливой Пасхи

— Поделитесь рецептом пасхального печенья?

— С удовольствием. Он достаточно легкий.

Пасхальное песочное печенье Вам понадобится 220 г муки, 150 г холодного сливочного масла, 1 желток, 50 г сахара и щепотка соли. Муку, соль просеять, добавить сливочное масло, протереть до крошки. Желтки чуть взбить и добавить к тесту. Вымесить до гладкой массы. Поместить на 30 минут в холод. Нетонко раскатать тесто, вырезать желаемые формы печенья и выпекать при температуре 180ºС 10−15 минут. Часть обычной муки можно заменить миндальной мукой, можете также добавить ваниль или лимонную цедру. Количество сахара также можно регулировать по вашему усмотрению.

— А как декорировать такое печенье?

— Можно украсить его сахарной глазурью.

Рецепт глазури 3 стакана просеянной сахарной пудры и два белка взбить ручным миксером до однородной массы. Можно добавить несколько капель лимонного сока. Желаемый оттенок глазури можно придать с помощью пищевых красителей.

— Глазурью рисуют пасхальные рисунки на печенье, — поясняет Елена Так. — Можно сделать и мастику из маршмеллоу.

Мастика из маршмеллоу Растопить небольшое количество маршмеллоу в микроволновой печи. 150 г маршмеллоу будет вполне достаточно для домашнего эксперимента. Я делаю это короткими интервалами и проверяю, насколько растопилась масса. В растопленную массу добавьте немного по вкусу лимонного сока, сливочное масло и просеянную сахарную пудру. Доведите массу до состояния, чтобы она не прилипала к рукам. Разделите на несколько частей и придайте мастике любой цвет пищевыми красителями или натуральными соками свеклы, моркови либо шпината. Пасхальная палитра нежная, поэтому красками сильно не увлекайтесь. Из такой мастики можно делать любые незамысловатые аппликации для декорирования домашнего печенья. Той же формой, что вы вырезали печенье, вырежьте дубликат из раскатанной мастики и покройте им печенье. А дальше декорируйте так, как подсказывает ваша фантазия.

— Елена, как соблюдаете санитарные условия в период пандемии?

— Условия санитарии жестко соблюдаю при карантине и без карантина. Работа на кухне -это всегда покрытая голова, перчатки и спецодежда. Сегодня ко всему вышеперечисленному еще добавились и маски. Каждая печенька — в отдельной упаковке, это плотно закрытый целлофановый пакет. Мой опыт работы контролера-инфекциониста очень пригодился в кулинарии и особенно в нынешних условиях.

— Как, с вашей точки зрения, изменится кондитерское искусство после пандемии?

— Думаю, многое поменяется в нашей жизни. Прежде всего люди будут больше ценить то, что они, возможно, и не замечали раньше — приветливую улыбку, свежий ветерок, дружеские рукопожатия. А если говорить о кондитерской отрасли, вероятно, на рынок хлынут новые технологии и идеи. Ведь сейчас у каждого кондитера появилось много свободного времени, и если его использовать на развитие, с толком, то кондитерская сфера просто переполнится инновациями.

— Расскажите, пожалуйста, и о своем волонтерском проекте с пасхальным печеньем.

— Я восхищаюсь героизмом медиков, которые во всем мире прилагают все усилия для спасения человеческих жизней от коронавируса. Я с удовольствием испекла пасхальные печенья для местных госпиталей в Калифорнии в знак поддержки медицинских работников в это сложное время. Таким образом хочу выразить свою благодарность за их нелегкий труд.

Елена Так: «Желаю всем весеннего настроения, долгих лет жизни, крепкой и дружной семьи!»

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ» в канун Пасхи?

— Весеннего настроения, долгих лет жизни, крепкой и дружной семьи!

Фото из альбома Елены Так

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