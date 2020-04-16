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Украина

В киевском Медгородке отреагировали на слухи о закрытии из-за коронавируса

12:32 16 апреля 2020 178
больница
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Слухи о полном закрытии центра «Медгородок» в Киеве оказались преувеличением. В больнице № 6, входящей в комплекс медучреждений Медгородка, среди персонала действительно выявлены заболевшие COVID-19. Тем не менее больница в Соломенском районе продолжает работать, пациенты проходят курс лечения. При этом новых заболевших перенаправляют в другие медучреждения.

«Медучреждение № 6 продолжает лечить пациентов, поступивших ранее, но новых пациентов не принимает», — рассказал на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.

По состоянию на 16 апреля заболели 15 из 690 работников больницы в Медгородке. Директор больницы Вадим Крижевский уточнил «Укринформу», что среди заболевших есть врачи, медсестры, санитарки. Они лечатся амбулаторно на дому, под медицинским наблюдением.

«Они все под нашим наблюдением на амбулаторном лечении, сейчас находятся в самоизоляции по месту жительства. Тяжелых нет», — рассказал Крижевский.

В отделениях больницы, где находились пациенты с пневмонией, проводят санацию, но сами отделения работают. Крижевский уточнил, что лечение в больнице № 6 продолжают 133 пациента.

Напомним, в Киеве коронавирусная болезнь подтвердилась у 644 человек. Есть случаи инфицирования персонала больниц — на самоизоляции находятся 179 киевских медиков.

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