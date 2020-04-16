Киев окутал смог: у Кличко объяснили, что происходит

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В Киеве в воздухе зафиксированы продукты горения — их появление спровоцировали лесные пожары в Житомирской области и Зоне отчуждения, а также северо-западный ветер, сообщает Управление по вопросам гражданской защиты Киевской городской администрации.
Чтобы сократить опасность, специалисты призывают:
- ограничить пребывание на открытом воздухе;
- держать окна закрытыми, особенно ночью и ранним утром. При открытии окон стоит завешивать форточки влажной тканью и периодически ее менять;
- по возможности включить системы кондиционирования и очистки воздуха;
- проводить влажную уборку, полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха;
- увеличить потребление жидкости до 2−3 литров в день (для взрослых). Для восстановления солей и микроэлементов рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочно-кислые напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли.
В случае появления одышки, кашля или бессонницы, необходимо обратиться к врачу.
В соцсетях киевляне постят видео и отмечают, что едкий дым и неприятный запах докучали им во всех районах столицы.
«Соломенка — воняет гарью просто ужасно! Вся квартира в дыму, и это при закрытых окнах. На улице дым прямо плавает», — пишет Анна Очеретянко.
«Шевченковский район, около ст.м.Сырецкая — гарь, вонь, дым дерет горло и ест глаза ((«, — жалуется Анна Масловская.
Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, северо-западный ветер, который спровоцировал даже появление новых очагов возгорания на территории Зоны отчуждения ЧАЭС, должен утихнуть до конца дня 16 апреля.
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