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Киев окутал смог: у Кличко объяснили, что происходит

23:10 16 апреля 2020 464
Киев окутал смог: у Кличко объяснили, что делать
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В Киеве в воздухе зафиксированы продукты горения — их появление спровоцировали лесные пожары в Житомирской области и Зоне отчуждения, а также северо-западный ветер, сообщает Управление по вопросам гражданской защиты Киевской городской администрации.

Чтобы сократить опасность, специалисты призывают:

  • ограничить пребывание на открытом воздухе;
  • держать окна закрытыми, особенно ночью и ранним утром. При открытии окон стоит завешивать форточки влажной тканью и периодически ее менять;
  • по возможности включить системы кондиционирования и очистки воздуха;
  • проводить влажную уборку, полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха;
  • увеличить потребление жидкости до 2−3 литров в день (для взрослых). Для восстановления солей и микроэлементов рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочно-кислые напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли.

В случае появления одышки, кашля или бессонницы, необходимо обратиться к врачу.

В соцсетях киевляне постят видео и отмечают, что едкий дым и неприятный запах докучали им во всех районах столицы.

«Соломенка — воняет гарью просто ужасно! Вся квартира в дыму, и это при закрытых окнах. На улице дым прямо плавает», — пишет Анна Очеретянко.

«Шевченковский район, около ст.м.Сырецкая — гарь, вонь, дым дерет горло и ест глаза ((«, — жалуется Анна Масловская.

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, северо-западный ветер, который спровоцировал даже появление новых очагов возгорания на территории Зоны отчуждения ЧАЭС, должен утихнуть до конца дня 16 апреля.

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