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Груда металла: под Николаевом BMW влетел в трактор и затем в дерево (фото)
Автомобиль BMW под управлением 42-летнего водителя врезался в трактор МТЗ. Трагедия произошла вечером 16 апреля во Врадиевском районе, на автодороге Николаев — Доманевка — Березки. Ранее в Белой Церкви (Киевская область) мчавшийся на огромной скорости автомобиль врезался в эвакуатор.
Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Николаевской области, от удара о трактор автомобиль BMW отбросило в дерево. От машины осталась груда металла.
На месте происшествия погиб пассажир BMW — 41-летний местный житель. Водитель с тяжелыми травмами был доставлен в больницу, где через некоторое время умер. Водитель трактора — 46-летний житель пгт Врадиевка — не пострадал.
По факту ДТП открыто уголовное производство по статье УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть». Статья предусматривает наказание до 10 лет тюрьмы.
Устанавливаются обстоятельства и причины автокатастрофы.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что под Киевом Fiat на полной скорости врезался в Hyundai, люди уцелели чудом.
А в Киеве корреспондет «ФАКТОВ» сделал впечатляющие фото с места ДТП, которое 20-летний парень на BMW устроил на Позняках.
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