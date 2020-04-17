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Украина

Аграрии бьют тревогу: небывалая засуха уничтожила посевы на огромных площадях в Одесской области (фото, видео)

20:47 17 апреля 2020 111
Пшеница
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

На днях министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко заявил, что украинский аграрный экспорт будет востребован и его смогут активно использовать для поддержки украинских граждан. Однако, как свидетельствуют факты, эта важнейшая отрасль нынче имеет проблемы, сложность которых может быть сопоставима в какой-то степени с пандемией.

Так, в Одесском регионе огромные площади озимых культур погибли по причине бесснежной зимы и весенней засухи, а аграрии находятся на грани банкротства. Об этом рассказал заместитель председателя Одесского областного совета Юрий Димчогло, комментируя катастрофическую ситуацию в аграрном секторе на юге области.


«Даже если в ближайшие дни пойдет дождь, то погибший урожай уже не восстановить. Хотя синоптики дают неутешительные прогнозы на ближайшие несколько недель», — констатировал он и подчеркнул, что по причине засухи большинство агрохозяйств южных районов Одесчины ожидают осадков.

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Аграрии через депутатов облсовета призывают Кабинет министров Украины создать правительственную комиссию для изучения масштабов катастрофы, объявить чрезвычайную ситуацию и принять меры для оказания посильной помощи и формирования ресурсов зерна.

В адресованном руководству страны обращении говорится: «Гидрометцентр Черного и Азовского морей зафиксировал в нашем регионе наименьшее количество осадков за последние 20 лет — 331 мм. Бесснежная зима очень скупо пополнила влагу в грунте. Например, в январе было 8 мм — это 22% от месячной нормы. Заморозки в марте-апреле привели к уничтожению культур. Депутаты сошлись во мнении, что все это приведет к неурожаю и банкротству хозяйств».

Аграрии с горечью констатируют, что катастрофическая ситуация характерна фактически для всех сельскохозяйственных культур, включая и плодовые. Так, погибли посевы рапса и зерновых, весьма сложная ситуация с кукурузой и подсолнечником. Это, естественно, повлечет неизбежные потери в животноводстве.

Напомним, ранее в Минэкономики объяснили, что никакого дефицита продукции, которая связана с пшеницей и другими кормовыми культурами, не будет. Тем временем в Государственном агентстве водных ресурсов предупредили, что из-за аномально теплой зимы в Украине могут ограничить права водопользователей.

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