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Зеленский подписал изменения в госбюджет на 2020 год
Президент подписал изменения в бюджет на 2020 год. Новый «чрезвычайный» бюджет был сверстан с учетом пандемии коронавируса и утвержден на заседании Рады 13 апреля.
В бюджет заложены 64,7 млрд гривен для нового Фонда борьбы с коронавирусом. Добавлены 16,4 млрд грн Минздраву, львиная часть этой суммы — 15,8 млрд грн — пойдет на прибавки к зарплате медработникам.
Новый бюджет обещает дополнительное финансирование системы МВД — министерство получит 93 млрд гривен.
На 8 млрд гривен срезаны расходы на выплату субсидий. 29,7 млрд гривен добавили Пенсионному фонду на индексацию пенсий.
Напомним, новый бюджет был раскритикован за беспрецедентный дефицит. Разница между доходами и расходами выросла втрое и теперь оценивается почти в 300 млрд гривен. В новом бюджете урезаны расходы на культуру и спорт, на субвенцию учителям и в целом на образование, а также на местные выборы.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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