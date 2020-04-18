Мир

США впервые почти за 10 лет отправят в космос пилотируемый корабль (фото)

В субботу, 18 апреля, Американское космическое агентство НАСА объявило о том, что возобновляет пилотируемые полеты в космос после почти 10-летнего перерыва. Первый старт запланирован на 27 мая. Это будет корабль Crew Dragon, построенный компанией Илона Маска SpaceX.

Запуск намерены произвести с космодрома на мысе Канаверал, штат Флорида, откуда раньше отправлялись в полет все американские шаттлы, а до них корабли «Аполлон». Программа первого полета предусматривает стыковку с Международной космической станцией.

Crew Dragon уже летал к МКС в марте 2019 года, но это был беспилотный полет. На борту корабля находился только манекен. Испытания прошли успешно.

Корабль, построенный SpaceX по собственному проекту, рассчитан на экипаж из четырех астронавтов. Однако в мае на нем полетят только двое — ветераны НАСА Дуг Херли и Боб Бенкен. Оба уже летали в космос на шаттлах.

Боб Бенкен и Дуг Херли

Выведет Crew Dragon на начальную орбиту ракета-носитель многоразового использования Falcon 9, которая также от начала до конца разработана и построена компанией Маска. Если все пройдет по плану, SpaceX станет первой в истории частной компанией, обеспечившей осуществление пилотируемой космической экспедиции.

Старт с мыса Канаверал должен быть осуществлен в 20:30 по Гринвичу (22:30 по киевскому времени) 27 мая.

Напомним, НАСА отказалось от использования шаттлов в 2011 году. Последний старт был совершен кораблем «Атлантис» 8 июля. Он вернулся на Землю 21 июля. За 30 лет действия программы НАСА было построено пять шаттлов, которые совершили в общей сложности 135 полетов. Два корабля разбились. В январе 1986 года сразу после старта взорвался «Челленджер». В феврале 2003 года — «Колумбия». В этих катастрофах погибли 14 астронавтов.

После 2011 года по настоящее время НАСА приходилось отправлять своих астронавтов на МКС с помощью Роскосмоса. Буквально 9 апреля на станцию вместе с россиянами Анатолием Иванишиным и Иваном Вагнером прибыл американец Кристофер Кэссиди. Они прилетели на российском корабле «Союз МС-16».

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