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Украина

Толпой и без масок: тысячи украинцев пришли на Пасху в церкви, проигнорировав карантинные меры (фото, видео)

8:19 19 апреля 2020 529
церковь
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В ряде регионов Украины жители проигнорировали призыв оставаться дома на Пасху и специально организованные онлайн-богослужения. Возле крупных храмов замечены толпы людей. Не все из них потрудились надеть хотя бы минимальные средства защиты — маски с перчатками.

Очень многолюдно в Пасхальную ночь было в Святогорской лавре в Донецкой области. Толпы людей собрались на всенощную в помещении. Видео из храма демонстрирует, что карантинные предписания при этом не соблюдались.

В Киеве прихожане в большинстве своем не заходили в храмы — оставались на улице у церковных стен.

церковь

Выдерживать дистанцию толпе было трудно. Не у всех получилось отдалиться на рекомендованное двухметровое расстояние.

церковь

церковь

Несмотря на то, что Киево-Печерская лавра закрыта на карантин, верующие собрались возле Свято-Воскресенского храма на Лаврской. Полиция этому не препятствовала.

лавра

Церемония раздачи Благодатного огня в Лавре не обошлась без провокаций. Об этом сообщила редакция APnews. Присутствующий в церкви мужчина пожаловался, что тележурналисты предложили ему поцеловать икону, чтобы зафиксировать этот процесс на камеру. На реплику о нелепости и негигиеничности обряда, люди с камерой предложили деньги, чтобы собеседник все-таки продемонстрировал пренебрежение правилами карантина.

скрин

Напомним, введенный в Украине карантин из-за коронавируса сначала предлагалось отменить 24 апреля, но затем была сделана оговорка, что решающей станет Пасхальная ночь. Если ограничения на массовые мероприятия будут проигнорированы и в церквях соберутся толпы, то сроки карантина придется продлить.

Фото Поліція Києва/Facebook, obozrevatel.com

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