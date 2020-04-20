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Впервые в истории! Нефть на мировом рынке стоит дешевле 0 долларов за баррель
В понедельник, 20 апреля, цены на нефть на мировом рынке рухнули настолько, что баррель американской марки WTI по фьючерсным контрактам предлагался за… 0 долларов! Торги даже пришлось останавливать. В итоге марку WTI предлагали покупать всего за пару центов за баррель!
Марка Brent тоже резко упала в цене, но не настолько. Ценовой обвал на нефтяном рынке потащил за собой падение фондового рынка.
Эксперты объясняют сложившуюся ситуацию явным переизбытком нефти. Потребность в ней упала из-за пандемии коронавируса. В большинстве стран мира было остановлено промышленное производство, отменены практически все авиаперелеты, наземный транспорт работает в сокращенном режиме.
Нефтяные хранилища в США и ряде других стран заполнены до отказа. Продолжающую поступать нефть просто некуда закачивать.
Не оправдала надежд и заключенная в апреле новая сделка ОПЕК+. Страны ОПЕК во главе с Саудовской Аравией договорились с Россией о сокращении ежедневной добычи нефти в мае и июне на 9,7 миллиона баррелей. Эксперты теперь утверждают, что этого явно недостаточно.
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