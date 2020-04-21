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Соблазнял девочек, прикидываясь подростком: задержанный в Киеве серийный педофил отказывается давать показания

18:06 21 апреля 2020 166
Человек за компьютером
Анатолий ГАВРИШ, «ФАКТЫ»

Киевский педофил, которому объявили подозрения в 43 эпизодах преступлений на сексуальной почве, на сотрудничество со следствием не идет. Согласно статье 63 Конституции Украины он отказался давать показания. Тем не менее у правоохранителей достаточно доказательств его вины. Кроме того, не исключено, что пострадавших девочек гораздо больше, чем пока удалось установить следствию.

В прошлом году родители 10-летней киевлянки сообщили в полицию о сексуальном насилии в отношении их дочери. По словам девочки, с насильником она познакомилась в соцсетях — тот напросился ей в друзья, представившись 17-летним подростком. В переписке новый друг все больше затрагивал сексуальные темы: рассказывал, что такое секс, как он происходит, присылал фото и видео «процесса».Через неделю он уговорил девочку встретиться — неподалеку от ее дома, чтобы та меньше боялась встречи с незнакомцем. Прогулка закончилась в заброшенном недострое, где мужчина начал приставать к девочке, целовать ее и пытался раздеть. Она вырвалась и убежала, рассказав о произошедшем родителям.

Сотрудники киберполиции и Подольского райуправления Нацполиции смогли вычислить и задержать подозреваемого — 41-летнего холостого киевлянина, проживавшего вместе с пожилой матерью. В гаджетах, изъятых у него в ходе обыска, было обнаружено множество фото и видео сексуального характера, а также переписка с несколькими детьми. В ноябре прошлого года суд арестовал подозреваемого на два месяца. При продлении меры пресечения в январе ему установили залог в 84 тысячи гривен, и арестованный смог выйти из СИЗО.

— Задержанный отказался давать показания и сотрудничать со следствием. Однако, исследуя его переписку в телефоне и соцсетях, правоохранителям удалось установить еще восемь девочек, которых подозреваемый развращал на протяжении 2018−2019 годов. С одними он только обменялся фотографиями, а с другими уже успел встретиться, — рассказала «ФАКТАМ» пресс-офицер Подольского райуправления полиции Анна Страшок. — По результатам работы правоохранителей установлено 43 эпизода сексуального насилия в отношении малолетних, развращения несовершеннолетних и распространения порнографии. Не исключено, что пострадавших от его действий больше, чем пока установленные девять девочек 10−16 лет. После того как подследственному объявили новые подозрения, суд арестовал его без права залога.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», задержан житель Сумской области, три года поддерживавший сексуальные отношения с матерью и ее дочкой, которой на момент начала половой жизни не исполнилось и семи лет.

А в Киеве педофил украл мальчика, вырвав его из рук матери. Когда та отбила сына у нападавшего, тот попытался изнасиловать невысокого мужчину, приняв его за ребенка.

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Соблазнял девочек, прикидываясь подростком: задержанный в Киеве серийный педофил отказывается давать показания

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