Парень сгорел за несколько дней: в Париже от коронавируса умерла семья украинцев

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Во Франции от коронавируса умер 26-летний украинец. А через неделю от осложнений, вызванных этим же вирусом, скончалась его 48-летняя мать. Об этом «ФАКТАМ» рассказала волонтер из Полтавы Ксения Быкова. По словам Ксении, покойная была ее приятельницей. И она, и сын жили в Париже. Ксения разговаривала с женщиной по телефону за несколько часов до ее смерти.

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«В моей копилке смертей от коронавируса + смерть. Сын моей приятельницы. Ему было 26, не пил, не курил. Успешный, молодой и красивый. Но… да, это конечно же заговор и паника, и нарушают все ваши права.…» — написала Ксения Быкова в Facebook, узнав о смерти парня.

- О том, что Эд умер, мне сообщила его мать Татьяна — моя приятельница, — рассказала «ФАКТАМ» Ксения Быкова. — Она коротко написала: «Эда больше нет. Коронавирус. Пожалуйста, берегите себя, сидите дома». Оказалось, Эд умер чуть больше недели назад. Он буквально сгорел. Они с Таней тогда заболели одновременно. Это и неудивительно, ведь они жили в одной квартире. И если Таня в последнее время сидела дома, то Эд постоянно ездил на работу. Таня рассказала, что болезнь у него протекала стремительно, он сгорел буквально за несколько дней. И что самое удивительное — вскрытие показало, что у него в результате отказали почки. Для коронавируса это нетипично. Но в данном случае почему-то произошло именно так. У Эда не было никаких хронических заболеваний. В Европе большинство людей регулярно проходят медицинские обследования, и он тоже это делал. Если бы там были какие-то проблемы, он бы об этом знал. Но нет. Молодой, здоровый… Но заразился коронавирусом и умер.

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Когда Ксения Быкова сообщила о смерти парня, «ФАКТЫ» хотели связаться с его мамой. Волонтер хотела организовать эту беседу, но когда она позвонила Татьяне, женщина уже не могла разговаривать.

- Таня говорила, что она тоже болеет. При этом у нее не было ярко выраженных симптомов. Ни высокой температуры, ни кашля, — говорит Ксения Быкова. — Но когда 20 апреля я ей позвонила, она уже не могла говорить. У нее совсем не было голоса. Таня шепотом сказала, что ей плохо и что она позвонила доктору. И все. Оказалось, что это был наш последний разговор.

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Чуть позже ее бывший муж, с которым они были в хороших отношениях и все время поддерживали связь, сообщил мне: «Tanya is dead». Оказалось, врач к ней приехал, но уже не смог помочь — она умерла. Как показало потом вскрытие, у Тани полностью сгорели легкие. При, казалось бы, незначительных симптомах там развивалась двусторонняя пневмония. И когда ей вдруг резко стало хуже, было уже поздно… Сначала сын, потом мать… Когда Таня сообщила мне о смерти Эда, она сама попросила меня: «Расскажи всем, что в 26 лет люди тоже от этого умирают! Пусть сидят дома!» Таня хоть и много лет жила во Франции, но очень переживала за нашу страну, за украинцев. Она помогала украинской армии, часто передавала деньги для наших ребят на фронте… Я до сих пор не могу поверить, что ее не стало. И рассказываю это для того, чтобы люди осознали, насколько важно сейчас беречь себя и придерживаться карантина. Коронавирус — это не выдумки, это действительно страшно.

Франция сейчас занимает четвертое место в мире по количеству инфицированных коронавирусом. На данный момент известно о заражении 158 тысяч 50 человек. В общей сложности от коронавируса во Франции уже скончались 20 796 человек.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Украине зафиксировано уже несколько смертей от COVID-19 среди молодых людей. Так, две недели назад в Киеве умер 35-летний пациент Александровской больницы. А на днях Украину потряс случай в Черновицкой области, где от пневмонии сначала умер 19-летний парень, а затем и его 25-летний брат. Их отец и бабушка сейчас в реанимации. Результатов тестов на COVID-19 еще нет, но известно, что семья контактировала с человеком, у которого подтвердился коронавирус. Также «ФАКТЫ» сообщали о смерти зараженной коронавирусом 33-летней женщины из Черновцов.

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