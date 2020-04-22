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Мир

Зараженный коронавирусом российский чиновник участвовал в запуске экипажа на МКС

11:40 22 апреля 2020 89
байконур
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Россиянам придется повременить с шутками о том, что от коронавируса спаслись лишь находящиеся на МКС. Диагноз COVID-19 подтвердился у генерального конструктора пилотируемых программ РФ Евгения Микрина. 9 апреля Микрин присутствовал на космодроме Байконур при отправке нового экипажа на МКС.

В Роскосмосе сначала утверждали, что на Байконур Микрин приезжал будучи здоровым. Позднее — 19 апреля — глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин подтвердил, что у генконструктора подтвердили коронавирусную инфекцию, и Микрин находится на домашней самоизоляции.

Напомним, 9 апреля с Байконура состоялся пуск ракеты-носителя с пилотируемым кораблем «Союз МС-16». На МКС отправились двое россиян Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американец Кристофер Кэссиди. Экспедиция МКС-63 продлится 196 суток. Космонавтам предстоит выполнять поддерживающие работы на станции, проводить научные эксперименты.

Перед полетом все члены экипажа были на жесткой обсервации, а во время пресс-конференции находились в огороженной стеклом зоне. Незадолго до полета выяснилось, что коронавирусом заразились четверо сотрудников Роскосмоса, но в РФ заявили, что никто из инфицированных не контактировал с членами экспедиции.

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