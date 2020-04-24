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Спорт

Автор первого хет-трика в истории сборной Украины завершил карьеру (видео)

8:49 24 апреля 2020 171
Марко Девич
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Бывший нападающий «Металлиста», «Шахтера» и сборной Украины 36-летний Марко Девич, в последнее время выступавший за азербайджанский «Сабах», принял решение завершить футбольную карьеру.

«Скажу откровенно: буду заканчивать с футболом, ведь контракт с «Сабахом» истек. Больше не вижу себя среди профессиональных футболистов.

Что касается прощального матча, то хотел бы провести его в Харькове, но, наверное, его не будет. Пожалуй, прощальный поединок не важен, ведь я много сделал в футболе — успел порадовать зрителей, особенно в Харькове.

Пока учусь на тренера, есть неопределенность в этой сфере. Возможно, буду тренером или футбольным агентом. Эти две вещи пока фигурируют в моих мыслях", — сказал Марко Девич в интервью телеканалу «Футбол».

Первым клубом футболиста в Украине была луцкая «Волынь». Позже Девич добыл с «Металлистом» «серебро» и пять «бронз» чемпионата Украины, став при этом в 2008 году с 19 мячами лучшим бомбардиром первенства. С «Шахтером» Марко отпраздновал «золотой» успех в чемпионате и Суперкубке страны. Позже в карьере уроженца Белграда были российские «Рубин» и «Ростов», «Аль-Райан» из Катара и «Вадуц» из Лихтенштейна, с которым футболист выиграл Кубок крохотного княжества, а также сербский «Вождовац» и азербайджанский «Сабах».

Напомним, что в 2008 году Марко получил украинский паспорт и дебютировал в нашей национальной команде в спарринге с Норвегией. Всего же в футболке сборной Украины Девич провел 35 поединков и забил семь мячей, став при этом автором первого хет-трика в истории «желто-синих» (в 2013-м на поле Сан-Марино).

Хет-трик Марко Девича в ворота Сан-Марино

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что чемпион мира в составе сборной Италии Даниеле де Росси завершил карьеру.

Фото ffu.ua

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