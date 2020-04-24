- 09:24 Актуальные данные о ситуации с коронавирусом: онлайн трансляция брифинга Минздрава
- 09:22 Жил с мужчинами: мать Неймара порвала с 23-летним красавцем-бойфрендом
- 09:07 В Украине анонсировали массовое тестирование на антитела к коронавирусу
- 09:04 С Путиным на "ты"? Зеленского поймали на интересной оговорке
- 08:58 Местные выборы и обсуждение назначения Саакашвили: прямая трансляция заседания Верховной Рады
- 08:56 Бродячий кот привел незнакомку в магазин, попросил купить ему еды и обзавелся постоянным домом
- 08:49 Автор первого хет-трика в истории сборной Украины завершил карьеру
- 08:37 СМИ рассказали о связях Авакова с Венедиктовой
- 08:12 Гребень из золота и картина с плывущей свиньей: что дарили королеве Елизавете и членам ее семьи в 2019 году
- 08:01 Липовые контролеры: в Харькове заметили наглую схему "развода" пассажиров в транспорте
- 07:29 Домашние конфеты «Птичье молоко»: легкий рецепт
- 07:20 На выходных в Украине пойдут дожди
Автор первого хет-трика в истории сборной Украины завершил карьеру (видео)
Бывший нападающий «Металлиста», «Шахтера» и сборной Украины 36-летний Марко Девич, в последнее время выступавший за азербайджанский «Сабах», принял решение завершить футбольную карьеру.
«Скажу откровенно: буду заканчивать с футболом, ведь контракт с «Сабахом» истек. Больше не вижу себя среди профессиональных футболистов.
Что касается прощального матча, то хотел бы провести его в Харькове, но, наверное, его не будет. Пожалуй, прощальный поединок не важен, ведь я много сделал в футболе — успел порадовать зрителей, особенно в Харькове.
Пока учусь на тренера, есть неопределенность в этой сфере. Возможно, буду тренером или футбольным агентом. Эти две вещи пока фигурируют в моих мыслях", — сказал Марко Девич в интервью телеканалу «Футбол».
Первым клубом футболиста в Украине была луцкая «Волынь». Позже Девич добыл с «Металлистом» «серебро» и пять «бронз» чемпионата Украины, став при этом в 2008 году с 19 мячами лучшим бомбардиром первенства. С «Шахтером» Марко отпраздновал «золотой» успех в чемпионате и Суперкубке страны. Позже в карьере уроженца Белграда были российские «Рубин» и «Ростов», «Аль-Райан» из Катара и «Вадуц» из Лихтенштейна, с которым футболист выиграл Кубок крохотного княжества, а также сербский «Вождовац» и азербайджанский «Сабах».
Напомним, что в 2008 году Марко получил украинский паспорт и дебютировал в нашей национальной команде в спарринге с Норвегией. Всего же в футболке сборной Украины Девич провел 35 поединков и забил семь мячей, став при этом автором первого хет-трика в истории «желто-синих» (в 2013-м на поле Сан-Марино).
Хет-трик Марко Девича в ворота Сан-Марино
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что чемпион мира в составе сборной Италии Даниеле де Росси завершил карьеру.
Фото ffu.ua
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.