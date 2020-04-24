Хроники коронавируса: главные события в мире 24 апреля (обновляется)

Мир

В этом материале «ФАКТЫ» сообщают самые актуальные и интересные новости, связанные с коронавирусом, которые происходят 24 апреля в разных странах мира.

По состоянию на 10:55 во всем мире выявлено 2 миллиона 732 тысячи 737 случаев заражения коронавирусом. Скончались 191 тысяча 152 инфицированных. Выздоровели 751 тысяча 25 пациентов. Медики называют эти случаи завершенными. Исходя из них, высчитывается уровень смертности. Он составляет 20%.

Незавершенными или активными считаются случаи заражения, когда инфицированные находятся в больницах или самоизоляции. Сегодня, 24 апреля, пока зафиксировано 1 миллион 790 тысяч 560 активных случаев. Причем в критическом состоянии находятся 58 тысяч 727 больных. Это 3% от общего числа активных случаев.

В Украине утром 24 апреля были объявлены новые данные. В стране выявлено 7 647 инфицированных COVID-19. За сутки — 477 новых случаев. Скончались 193 больных. Выздоровел 601 пациент. Среди бывших советских республик по числу зараженных коронавирусом Украина занимает третье место после России и Беларуси.

10:35

В России за последние сутки выявили еще 5 849 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных составляет теперь 68 тысяч 622 человека. За последние 24 часа умерли 60 пациентов. Общее количество смертей — 615. Выздоровели в общей сложности 5 568 человек. Проведено 2 миллиона 550 тысяч тестов.

08:31

В Бразилии за сутки от коронавируса скончались 407 человек. Это самое большое количество смертей за 24 часа, зафиксированное в стране. В целом умерли от COVID-19 3 313 пациентов. Бразилия занимает первое место в Латинской Америке по инфицированным — 50 тысяч 36 человек. При этом эксперты полагают, что реальное количество случаев заражения намного выше. Они указывают на недостаточное тестирование. Проведено пока 291 тысяча 922 теста.

07:41

В Германии, по данным Института имени Роберта Коха, на утро 24 апреля зарегистрированы 150 тысяч 383 случая инфицирования коронавирусом. За сутки добавилось 2 337 новых случаев. Скончался 5 321 пациент (плюс 227 смертей за сутки). Вместе с тем Германия занимает первое место в мире по числу выздоровевших — 106 тысяч 800 человек. Активными в стране остаются 40 тысяч 754 случая. Проведено 2 миллиона 72 тысячи 669 тестов.

04:59

Президент Филиппин Родриго Дутерте велел продлить жесткий карантин в столице страны Маниле до 15 мая. В тех регионах страны, где выявлено наименьшее число инфицированных, ограничительные меры будут постепенно смягчаться.

На Филиппинах инфицированы 6 980 человек. Скончались 462 больных. Выздоровели 722 пациента. Активными остаются 5 797 случаев. Проведено 72 тысячи 346 тестов.

04:19

Китай отчитался о резком уменьшении количества новых случаев заражения за сутки. 23 апреля на территории страны было зафиксировано всего 6 новых случаев COVID-19. В двух из них коронавирус был завезен из-за границы. Днем ранее в КНР выявили 10 инфицированных.

Всего с начала пандемии в Китае зафиксировано 82 тысячи 804 случая заражения. Скончались 4 632 больных. Выздоровели 77 тысяч 257 пациентов. Активными остаются 915 случаев.

03:57

Всемирная торговая организация (ВТО) раскритиковала ограничения на вывоз медицинской продукции, введенные многими странами из-за пандемии коронавируса. ВТО призывает «перераспределить запасы и «направить оттуда, где их достаточно, туда, где их не хватает»

03:21

Президент США Дональд Трамп объявил, что социальное дистанцирование, введенное из-за распространения коронавируса, будет продлено после 1 мая. Он выразил уверенность в том, что «худшая фаза» пандемии завершится к концу лета. «Мы будем продлевать ограничения, пока не почувствуем, что мы в безопасности», — заявил Трамп.

Вместе с тем власти нескольких штатов готовятся в ближайшее время смягчить действующие ограничения. В Миннесоте с 27 апреля откроются «некритичные предприятия». Смогут вернуться к работе около 100 тысяч жителей штата, которые трудятся в офисах и промышленной отрасли. В Теннесси до 1 мая планируют открыть рестораны и торговые точки. В Айдахо большинство частных предприятий тоже смогут возобновить работу с 1 мая, если число заражений и смертей не начнет расти вновь.

США занимают первое место в мире по числу инфицированных (886 тысяч 709 человек) и по количеству смертей (50 тысяч 243 человека).

02:57

Палата представителей Конгресса США одобрила очередной пакет мер поддержки экономики. Решено выделить еще 484 миллиарда долларов на программу льготных кредитов для малого бизнеса. В эту сумму включены также 75 миллиардов долларов для больниц и компаний, оказывающих медицинские услуги.

02:14

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который перенес пневмонию, вызванную COVID-19, намерен приступить в полную силу к работе с 27 апреля. Как сообщает газета The Telegraph, Джонсон попросил своих помощников на следующей неделе назначить ему встречи с другими членами кабинета, так как он хочет «полностью вникнуть в ситуацию».

01:22

В связи с заметным улучшением ситуации правительство Чехии приняло решение о новых смягчениях ограничительных мер. Об этом заявил министр здравоохранения страны Адам Войтех. С 27 апреля в республике смогут открыться магазины площадью до 2,5 тысяч кв. метров и автошколы, вузы — вернуться к обычной форме обучения.

Но главное — гражданам Чехии разрешено выезжать за границу. Ранее это могли делать только те, у кого поездки были связаны с работой. «Можно выезжать за границу, даже в отпуск. Но каждый, кто возвращается, должен будет подтвердить негативный результат теста на коронавирус либо провести две недели на домашнем карантине», — сказал Войтех.

Интересно, что днем ранее суд в Праге объявил все ограничительные меры, введенные в стране решением Министерства здравоохранения незаконными.

00:32

В Германии из-за пандемии коронавируса отменены масштабные маневры Northern Coasts. Они должны были проходить в Балтийском море с 28 августа по 10 сентября. Командующий Военно-морскими силами ФРГ вице-адмирал Андреас Краузе заявил, что на ближайшее будущее в Европе отменили все военные учения. Northern Coasts проводятся ежегодно. В 2019 году в них участвовали более 40 кораблей из 18 стран мира.

В обзоре за 23 апреля «ФАКТЫ» сообщали о том, что суд в Чехии объявил действия правительства, направленные на борьбу против коронавируса, незаконными и дал срок до 27 апреля на приведение всех распоряжений в соответствие с юридическим правом. Турция стала седьмой страной в мире, где число инфицированных превысило 100 тысяч человек. Кроме того, в материале была дана показательная статистика по разным странам мира, а также названы различные подходы борьбы с пандемией.

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