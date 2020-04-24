У Поветкина родился сын (фото)

Спорт

У знаменитого боксера, бывшего обладателя поясов WBA Regular, WBC Silver и WBO International Александра Поветкина (35 побед, 24 из них нокаутом, одна ничья, два поражения) родился сын, сообщает промоутерская компания Русского Витязя «Мир бокса».

Супруга олимпийского чемпиона «Мисс Курск-2013» Евгения, на которой он семь лет назад женился в Праге, и малыш, имя которого держат в тайне, чувствуют себя хорошо.

Отметим, что у 40-летнего Александра Поветкина, который в декабре прошлого года завершил вничью бой за пояс WBA International с американцем Майклом Хантером, есть дочь от первого брака — Арина.

Дочь Поветкина от первого брака Арина

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Александр Поветкин проиграл бой за звание чемпиона мира по версиям WBA, IBF, IBO и WBO британцу Энтони Джошуа.

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