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У Поветкина родился сын (фото)
У знаменитого боксера, бывшего обладателя поясов WBA Regular, WBC Silver и WBO International Александра Поветкина (35 побед, 24 из них нокаутом, одна ничья, два поражения) родился сын, сообщает промоутерская компания Русского Витязя «Мир бокса».
Супруга олимпийского чемпиона «Мисс Курск-2013» Евгения, на которой он семь лет назад женился в Праге, и малыш, имя которого держат в тайне, чувствуют себя хорошо.
Отметим, что у 40-летнего Александра Поветкина, который в декабре прошлого года завершил вничью бой за пояс WBA International с американцем Майклом Хантером, есть дочь от первого брака — Арина.
Дочь Поветкина от первого брака Арина
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Александр Поветкин проиграл бой за звание чемпиона мира по версиям WBA, IBF, IBO и WBO британцу Энтони Джошуа.
Фото Instagram
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Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!