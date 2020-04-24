- 14:01 Наемников Путина обвинили в применении химического оружия в Ливии
- 14:01 На Донбассе украинский военный расстрелял своего сослуживца: первые детали ЧП
- 13:56 СМИ сообщили, что Грузия отозвала посла из Киева: в посольстве дали комментарий
- 13:48 «И тогда я решила действовать»: откровения самой скромной участницы «Холостяка-10»
- 13:28 Весенние грозы: синоптик рассказала о погоде в выходные дни
- 13:26 Зеленский обречен на компромиссы: президенту предрекли потерю влияния
- 13:26 Украина готовится продлить запрет «Вконтакте» и «Одноклассников»
- 13:20 Максим Галкин попросил 5 млн долларов за роль в скандальном фильме "Дау"
- 13:06 Местные выборы и обсуждение назначения Саакашвили: прямая трансляция заседания Верховной Рады
- 13:03 Как снять приступ паники из-за угрозы коронавируса – советы психотерапевта
- 12:57 Что обещают звезды: гороскоп на 25 апреля для всех знаков зодиака
- 12:55 В России ветром сдуло мост
Весенние грозы: синоптик рассказала о погоде в выходные дни
В субботу, 25 апреля, как и прогнозировалось ранее, в Украине ожидаются дожди, которые в страну принесет циклон Walli и атмосферные фронты.
«В большинстве областей пройдут такие долгожданные дожди, а с ними и грозы. Но южный антициклон будет упираться, поэтому в южной части Украины, Луганской, Донецкой областях, в большинстве районов Кропивницкого и Днепра дождей не будет», — прогнозирует синоптик Наталья Диденко и добавляет, что ветер может усилится.
Температура воздуха днем в субботу ожидается высокой — до + 15 + 22 градусов, в западной части Украины, которая окажется в тылу холодного фронта, будет прохладнее — до + 11 + 14 градусов.
В Киеве в субботу будет тепло — до + 18 + 20 градусов. Утром осадков еще не будет, а в течение дня ожидается дождь, возможно, с грозой и порывистым ветром.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в воскресенье, 26 апреля, кратковременные дожди пройдут по всей стране, кроме Черниговской, Житомирской и Киевской областей.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!