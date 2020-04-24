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Общество и люди

Весенние грозы: синоптик рассказала о погоде в выходные дни

13:28 24 апреля 2020 150
Дождь в Киеве
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В субботу, 25 апреля, как и прогнозировалось ранее, в Украине ожидаются дожди, которые в страну принесет циклон Walli и атмосферные фронты.

«В большинстве областей пройдут такие долгожданные дожди, а с ними и грозы. Но южный антициклон будет упираться, поэтому в южной части Украины, Луганской, Донецкой областях, в большинстве районов Кропивницкого и Днепра дождей не будет», — прогнозирует синоптик Наталья Диденко и добавляет, что ветер может усилится.

Температура воздуха днем ​​в субботу ожидается высокой — до + 15 + 22 градусов, в западной части Украины, которая окажется в тылу холодного фронта, будет прохладнее — до + 11 + 14 градусов.

В Киеве в субботу будет тепло — до + 18 + 20 градусов. Утром осадков еще не будет, а в течение дня ожидается дождь, возможно, с грозой и порывистым ветром.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в воскресенье, 26 апреля, кратковременные дожди пройдут по всей стране, кроме Черниговской, Житомирской и Киевской областей.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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