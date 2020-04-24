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Украина

На выходных в Украине пойдут дожди

7:20 24 апреля 2020 131
весна
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В предстоящие выходные в Украине ожидаются дожди с грозами.

В субботу, 25 апреля, дожди пройдут практически во всех областях, кроме юга и востока. В Житомире, Сумах, Харькове, Чернигове, Полтаве, Черкассах и Киеве возможны грозы. Скорость ветра — около 10 метров в секунду. Температура воздуха днем будет около +16−18 градусов, в западных областях — +12 — 14, в Закарпатской области воздух прогреется до 17 градусов тепла.

В воскресенье, 26 апреля, кратковременные дожди пройдут по всей стране, кроме Черниговской, Житомирской и Киевской областей. Грозы ожидаются на востоке страны и в Харькове. На севере и в центральных областях температура воздуха днем опустится до отметок плюс 12−13, а на юге столбики термометра покажут 17−18 градусов тепла.

Напомним, по прогнозу народного синоптика Леонида Горбаля, в конце апреля ожидается почти летняя погода — столбики термометров поднимутся до отметок плюс 22−23 выше нуля. А с 27 числа Украину накроет циклон. Лето в Украине будет жарким, но с дождями и градом.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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