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Ночи станут теплее: синоптик рассказала о погоде в пятницу и в выходные дни
В пятницу, 24 апреля, в Украине потеплеет, а уже в субботу, 25 апреля, в большинство областей страны придут серьезные дожди.
«24 апреля температура воздуха будет колебаться около симпатичных + 14 + 19 градусов. Заморозки постепенно отступают, ночью предполагается + 3 + 8 градусов, разве что где-то на востоке и западе отдельные примороженные 0−3 градуса еще уцепятся за красивый весенний цвет», — прогнозирует синоптик Наталья Диденко и добавляет, что в пятницу существенные осадки маловероятны — есть вероятность небольших дождей на востоке и в центре страны, а также локально — в западных регионах.
«Серьезные дожди придут в большинство областей Украины в субботу, 25 апреля. Атмосферный фронт принесет влажную дождливую погоду на запад, север, в центральные области и на Харьковщину. В Луганской, Донецкой областях и в южной части Украины в субботу будет преобладать сухая воздушная масса», — отмечает синоптик.
В Киеве 24 апреля днем ожидается до +18 градусов, без существенных осадков с западным умеренным ветром. А в субботу атмосферный фронт принесет в столицу дожди. «В воскресенье — понедельник немного похолодает, а со вторника в Киеве снова потеплеет», — обещает Наталья Диденко.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что с 1 по 17 мая будет сухо и жарко — до +23+27 градусов.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».
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