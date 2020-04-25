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Происшествия

Избили на глазах у матери: выяснились шокирующие детали смерти двухлетнего мальчика под Днепром

11:49 25 апреля 2020 428
ребенок
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

История со странной смертью двухлетнего ребенка в Днепропетровской области постепенно начинает проясняться. Полиция задержала мать малыша и его отчима. Есть предположения, что ребенка жестоко избил отчим, а мать не решилась сразу указать на виновного. Расследование продолжается.

События происходили в поселке Слобожанское Днепровского района. Около полудня 23 апреля на дом были вызваны врачи «скорой». Они обнаружили в квартире двухлетнего ребенка без признаков жизни и его мать. Женщина озвучила версию, что малыш накануне ударился головой о батарею, но травмы указывали на преступление. Врачи и полицейские обратили внимание на синяки по всему телу малыша, гематому на лбу, следы кровотечения из носа. Женщина была задержана.

Как показало дальнейшее расследование, в ночь с 22 на 23 апреля в квартире находился еще и мужчина — сожитель матери малыша. Следствие считает, что мужчина избил малолетнего на глазах матери, потом ребенка отправили в постель, а когда утром обнаружилось, что мальчик не дышит, сожитель сбежал, оставив женщину саму объясняться с полицией и врачами.

В течение часа 37-летнего подозреваемого задержали. Дело расследуется по двум статьям: о тяжких телесных повреждениях и об оставлении ребенка в опасности (ч. 2 ст. 121 и ч. 3 ст. 135 Уголовного кодекса).

Напомним, ранее в Днепре опекун регулярно издевалась над подопечными детьми. А в Харькове в издевательствах над ребенком уличили няню-садистку.

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