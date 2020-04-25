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Мир

В разгар пандемии коронавируса в Беларуси устроили субботник (фото)

13:19 25 апреля 2020 8
лукашенко
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Президент Беларуси Александр Лукашенко не только отказался от введения в стране карантина из-за коронавируса, но еще и активно собирает людей на массовые акции. 25 апреля президент позвал всех на республиканский субботник и посадку деревьев.

Сам Лукашенко вместе с президентской бригадой сажал молодые сосны на территории, пострадавшей от аварии на ЧАЭС — в национальном парке «Припятский».

Как сообщает Белта, Лукашенко заявил, что традицию субботников в Беларуси прерывать не будут. «Субботники — это, считаю, то доброе, что мы взяли из того периода», — заявил президент.

Субботник в Минске

субботник

Возвращаясь к вопросу о пандемии коронавируса, Лукашенко еще раз напомнил, что экономика Беларуси очень сильно зависит от ситуации в мире. А текущую ситуацию на планете президент оценивает как «психоз». «Страны начали разыгрывать (пусть они меня простят) свои внутренние карты на этом психозе… Политические силы внутри государств пытаются это использовать в каких-то политических целях, что недопустимо. Экономическая неопределенность во всем мире», — заявил глава государства.

Субботник с премьер-министром Беларуси

беларусь

Напомним, на постсоветском пространстве Беларусь занимает второе место после РФ по числу инфицированных коронавирусом, есть и летальные случаи. Тем не менее на субботнике в Минске пришедшие не надевали маски и не соблюдали рекомендованную дистанцию. Об этом в эксклюзивном материале Хроники коронавируса: главные события в мире 25 апреля.

Фото president.gov.by, belta. by

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