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В Киеве под видом суррогатного материнства продавали детей за границу: первые детали скандала
В Киеве разоблачили преступную группировку, организовавшую нелегальную переправку детей за границу под прикрытием программы суррогатного материнства. Об этом информирует пресс-служба Национальной полиции.
Участники группы подыскивали иностранцев, изъявивших желание родить ребенка в Украине, обеспечивая искусственное оплодотворение при помощи донора и суррогатной матери, после чего содействовали вывозу младенцев в другие страны путем заключения фиктивного брака с гражданками Украины.
Услуги посредников потенциальным родителям за рождение ребенка в Украине обходились заказчикам в 50 тысяч долларов, из которых плата за организацию искусственного оплодотворения составляла 15 тыс. долларов, а стоимость фиктивного бракосочетания с иностранцами — от тысячи долларов.
При обыске одной из квартир подозреваемых в ней были обнаружены пять новорожденных детей в возрасте от 2 до 6 недель, которые находились под присмотром нескольких женщин.
Напомним, в Украине не стихает скандал с фильмом «Дау. Дегенерация», где были продемонстрированы эмоционально тяжелые сцены с младенцами-сиротами. Руководство Дома ребенка, чьи подопечные снимались в фильме, оправдало свои действия.
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