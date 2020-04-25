Происшествия

В Киеве под видом суррогатного материнства продавали детей за границу: первые детали скандала

В Киеве разоблачили преступную группировку, организовавшую нелегальную переправку детей за границу под прикрытием программы суррогатного материнства. Об этом информирует пресс-служба Национальной полиции.

Участники группы подыскивали иностранцев, изъявивших желание родить ребенка в Украине, обеспечивая искусственное оплодотворение при помощи донора и суррогатной матери, после чего содействовали вывозу младенцев в другие страны путем заключения фиктивного брака с гражданками Украины.

Услуги посредников потенциальным родителям за рождение ребенка в Украине обходились заказчикам в 50 тысяч долларов, из которых плата за организацию искусственного оплодотворения составляла 15 тыс. долларов, а стоимость фиктивного бракосочетания с иностранцами — от тысячи долларов.

При обыске одной из квартир подозреваемых в ней были обнаружены пять новорожденных детей в возрасте от 2 до 6 недель, которые находились под присмотром нескольких женщин.

Оперативное фото

Напомним, в Украине не стихает скандал с фильмом «Дау. Дегенерация», где были продемонстрированы эмоционально тяжелые сцены с младенцами-сиротами. Руководство Дома ребенка, чьи подопечные снимались в фильме, оправдало свои действия.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter