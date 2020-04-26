Спорт

В разгар пандемии устроили вечер бокса: как это было (фото, видео)

В столице Никарагуа Манагуа на арене Gimnasio Alexis Arguello вечером 25 апреля, несмотря на пандемию коронавируса в мире, прошел вечер профессионального бокса компании Buffalo Promotions, в программе которого состоялось 8 боев.

Событие организовали с большими мерами предосторожности. На входе на арену всем болельщикам измеряли температуру, заставляли их обрабатывать антисептиками руки, а также подошву обуви. Кроме того, все зрители, которых во время поединков разместили на трибунах на безопасном расстоянии, должны были быть в масках.

В свою очередь, боксеры, выходившие в ринг под музыку и в дыму, вместе со своими командами также были в масках, снимая их непосредственно перед поединком. Кроме того, спортсменов опрыскивали антисептическими средствами прямо в ринге (на фото в заголовке). Тренеры оставались в масках все время, другие официальные лица — в масках и перчатках, сообщает LuckyPunchNet.

Кстати, на событие был приглашен звездный гость — чемпион мира во втором наилегчайшем весе никарагуанец Роман Гонсалес по прозвищу Чоколатито (49 побед, 41 из них нокаутом, 2 поражения), который при входе на арену также прошел все необходимые меры предосторожности, а во время боев был экспертом местного телеканала Canal 6.

Напомним, что в Никарагуа продолжается и чемпионат страны по футболу. Во всем мире футбольные состязания разгар пандемии не остановлены еще только в Беларуси, Туркменистане и на Тайване. Даже в Таджикистане, где официально не зафиксировано ни одного случая заражения COVID-19, решили взять паузу до 10 мая.

Отметим, что в Никарагуа подтверждено только 12 случаев заражения коронавирусом, при этом 3 человека умерли.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что жена знаменитого экс-футболиста «Ливерпуля» Джейми Каррагера заразилась коронавирусом.

Фото LuckyPunchNet.

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