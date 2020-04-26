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Артем Кравец расстался с женой (фото)
Футболист сборной Украины и турецкого «Кайсериспора» Артем Кравец расстался с женой Анной после 10 лет совместной жизни. В ноябре 2017 года у них родились двойняшки Владислав и Иван.
«Долго думала писать ли этот пост… Еще несколько месяцев назад мы с Артемом решили расстаться и взяли паузу, чтоб осмыслить происходящее. Ситуация не поменялась. Мы остаемся любящими родителями для наших малышей, сохраняем взаимоуважение друг к другу, но больше не пара. Пришло чувство того, что мы выполнили миссию в жизни друг друга! Мы бы с удовольствием сохранили это внутри семьи, но увы, без нас придумают несуществующие истории и причины. Все банально, без ссор и грязи… просто пришло время пойти разными путями», — написала Анна Кравец на своей странице в Instagram, сопроводив пост черно-белым фото и отключив при этом комментарии (вскоре практически тот же текст появился на странице экс-динамовца).
Отметим, что последнее фото с мужем на странице Анны Кравец в Instagram датировано 3 января, хотя ее снимков с детьми и «погорячее», как и раньше, хватает.
Кстати в свое время Анна в одном из постов написала: «В моем телефоне было 56 000 фотографий. Решила я их почистить… Бесполезно! Сейчас количество фото 52 173, видео 11 355. У кого больше ?))
Напомним, что несколько лет назад Артем и его супруга купили оборудование для родильного отделения больницы.
В футболке сборной Украины 30-летний экс-форвард киевского «Динамо» провел 23 матча и забил 8 мячей.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Анну Кравец во время отдыха на Бали укусил страус.
Фото Instagram
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