Коронавирус уходит сам через 70 суток: неожиданная гипотеза израильского профессора

Мир

Профессор Исаак Бен-Израэль, возглавляющий исследования в университете Тель-Авива, выдвинул неожиданную гипотезу. Ученый утверждает, что любые усилия, предпринимаемые правительствами разных стран в борьбе с пандемией COVID-19, приводят к одному и тому же результату. Количество случаев заражения новым коронавирусом стремительно растет в течение первых 40 дней после вспышки, а потом, достигнув пика, начинает резко снижаться.

Об этом профессор рассказал в статье, опубликованной газетой The Times of Israel. Бен-Израэль (на фото в заголовке) привел более детальный график развития эпидемии. «Наш анализ показывает, что эта схема неизменна для всех стран без исключения. Причем не имеет значения, вводился там строгий локдаун, включая паралич экономики, или использовались куда более мягкие меры, и обычная жизнь продолжалась», — утверждает профессор.

По его словам, после вспышки рост составляет примерно 30% инфицированных каждую неделю. После пика, который наступает через шесть недель, начинается 10-процентное снижение. Еще через неделю прирост составляет менее 5%. В итоге спустя 70 суток коронавирус уходит.

Бен-Израэль не может объяснить, почему так происходит. У него есть несколько предположений, например, в новом коронавирусе заложен «механизм самоограничения».

Другие ученые выступили с резкой критикой гипотезы профессора. Коллега Бен-Израэля, профессор Габи Барабаш уверена, что число инфицированных в Израиле и других странах было бы гораздо выше, если бы власти не предпринимали никаких мер.

Профессор Кембриджского университета Бабак Джавид заявил, что предположение Бен-Израэля не имеет под собой никаких научных обоснований. Он потребовал предоставить на обсуждение данные, которые позволили сделать такой странный вывод. И добавил, что пока не видит ни одной страны в мире, где бы эпидемия развивалась в соответствии с гипотезой Бен-Израэля. Например, указал Джавид, британская газета The Daily Telegraph опубликовала свой анализ статистики по 20 странам мира, и он доверяет этому исследованию, согласно которого пик эпидемии наступает примерно через 60 суток с момента вспышки. Однако ни о каком «исчезновении» коронавируса речь не идет.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали полный перевод статьи, рассказывающей о том, что китайские власти могли скрывать от других стран истинную опасность нового коронавируса.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter