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«Кто не тренируется, тот не ест»: очаровательная Левченко запустила забавный челлендж (видео)
Одна из самых красивых спортсменок Украины, вице-чемпионка мира по прыжкам в высоту Юлия Левченко, на которую недавно обратил внимание Криштиану Роналду, не сидит на карантине сложа руки.
Легкоатлетка разместила на своей странице в Instagram веселый ролик. Юлия уже было замахнулась съесть свой гамбургер, но ее как будто кто-то одернул: никакой еды — пока не выполнишь упражнение! Поставив тарелку перед носом и приняв упор лежа, спортсменка побежала на месте, сделав 132 энергичных движения ногами за 45 секунд. После этого у гамбургера шансов «на спасение» не осталось…
«Если вам нужна мотивация, создайте свой собственный увлекательный способ», — написала Юлия Левченко.
Кстати, эстафетную палочку 22-летняя спортсменка передала прыгуну в длину Александру Резанову, который отреагировал на предложение «пробежаться» без особого энтузиазма. «Юля, я умру», — написал он. Левченко с ответом не задержалась: «Ну, ну не одной же мне умирать».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что знаменитая прыгунья в высоту Ярослава Магучих оказалась на карантине в Португалии.
Фото Instagram
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.