Спорт

«Кто не тренируется, тот не ест»: очаровательная Левченко запустила забавный челлендж (видео)

Одна из самых красивых спортсменок Украины, вице-чемпионка мира по прыжкам в высоту Юлия Левченко, на которую недавно обратил внимание Криштиану Роналду, не сидит на карантине сложа руки.

Легкоатлетка разместила на своей странице в Instagram веселый ролик. Юлия уже было замахнулась съесть свой гамбургер, но ее как будто кто-то одернул: никакой еды — пока не выполнишь упражнение! Поставив тарелку перед носом и приняв упор лежа, спортсменка побежала на месте, сделав 132 энергичных движения ногами за 45 секунд. После этого у гамбургера шансов «на спасение» не осталось…

«Если вам нужна мотивация, создайте свой собственный увлекательный способ», — написала Юлия Левченко.

Кстати, эстафетную палочку 22-летняя спортсменка передала прыгуну в длину Александру Резанову, который отреагировал на предложение «пробежаться» без особого энтузиазма. «Юля, я умру», — написал он. Левченко с ответом не задержалась: «Ну, ну не одной же мне умирать».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что знаменитая прыгунья в высоту Ярослава Магучих оказалась на карантине в Португалии.

Фото Instagram

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