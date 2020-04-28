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Украина

Вспышка коронавируса в харьковском военном госпитале: выяснились неожиданные данные о тестах медиков

13:34 28 апреля 2020 32
тест
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В Харькове вспышка коронавируса среди персонала и пациентов военного госпиталя заставила врачей усомниться в поставленном диагнозе. Сомневались не зря: повторный анализ в Киеве не выявил в биоматериалах коронавируса.

В столицу были направлены анализы девяти медработников, у пятерых диагноз не подтвердился. Еще по четверым результаты еще не готовы.

Как сообщает ТСН, врачи пока находятся на самоизоляции, а заболевшие пациенты — в изолированных боксах.

«Четверо находятся в инфекционном отделении. Все в отдельных боксах. Все пациенты чувствуют себя удовлетворительно. В отделении неотложной помощи оставили пациента, потому что ему 80 лет и нужно за ним более тщательно наблюдать», — рассказал руководитель военно-медицинского центра Юрий Подолян.

Напомним, в Харьковской области уже 221 случай коронавирусной инфекции.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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