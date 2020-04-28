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Мир

Собрались воевать, а не лечиться: Макаревич метко высказался о новом достижении Путина

14:50 28 апреля 2020 139
вооружение
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

После того, как Россия объявила о вхождении в топ-4 стран с наибольшими расходами на оборону, известный музыкант Андрей Макаревич жестко высмеял это достижение. По мнению музыканта, России стоило бы подумать не о войне, а о здравоохранении.

По данным международного института SIPRI, Россия в 2019 году вернулась на четвертое место по расходам на закупку оружия. РФ потратила на эти цели 65,1 млрд долларов или 3,9% ВВП страны.

«Ура! Наш военный бюджет на 4-м месте в мире! Медицинский, правда, на 124-м. Ну так мы ж воевать собрались, а не лечиться!» — прокомментировал российские приоритеты Макаревич.

Напомним, ранее в интервью «ФАКТАМ» Макаревич выразил осторожную надежду, что после пандемии жизнь вернется в накатанную колею, страны откроют границы и люди снова смогут своими глазами увидеть мир.

Тем временем в сеть попали фото, демонстрирующие жуткие условия в российских инфекционных больницах. Пациенты сбегают из медучреждений.

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Собрались воевать, а не лечиться: Макаревич метко высказался о новом достижении Путина

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