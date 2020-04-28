Шоу-бизнес

Рэпер Ярмак выпустил мощную песню об Украине: сеть в восторге

Популярный украинский рэпер Александр Ярмак (YARMAK) презентовал новую песню «Вона», которую посвятил памяти Даниила Дидыка — подростка, умершего после ранения во время теракта в Харькове в феврале 2015 года. Тогда Дане было 15 лет, 27 апреля он бы отмечал 20-летие.

«Гораздо более трагические последствия, чем любой вирус, несет равнодушие. Равнодушие к своей земле, культуре, людям приводит к убийственным потерям», — отметил певец под видео.

«Моя країна свиньми пограбована, Земля на Сході кров’ю пофарбована, В Криму сумує хатина побілена, Країна штучно мовою поділена», — поет он.

Поклонники рэпера поблагодарили его за песню. «Вот это да, этот трек надо сделать гимном Украины», «Крутая песня, жаль, что нет людей, которые профинансировали бы хороший клип на эту песню», — пишут комментаторы.

Напомним, ранее участник боевых действий и ветеран АТО Анастасия Шевченко (СТАСІК) удивила клипом на песню «Колискова для ворога».

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