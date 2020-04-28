Жестоко пытали и грозили убить: под Одессой бандиты ворвались в дом предпринимателя

Происшествия

Под покровом ночи двое неизвестных в масках ворвались в дом предпринимателя в городе Татарбунары, что на юге Одесской области. В жилище, помимо хозяина, находилась его жена. Непрошеные гости связали обоих и стали над ними издеваться. (Напомним, на днях под Одессой задержали бандитов, которые похищали и жестоко пытали людей.)

По словам соседей, известно, что «супружескую пару избивали, пытали и угрожали убийством, короче говоря, вымогали деньги». Немолодые хозяева (обоим по 54 года) вынужденно «сдались». Бандиты, завладев крупной суммой (предварительно — 2 тыс. долларов и 150 тыс. гривен), скрылись.

Предприниматель, частный бизнес которого связан с грузоперевозками, получил серьезные телесные повреждения, у него сотрясение головного мозга и рубленая рана головы. Мужчина госпитализирован.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 («Разбой») Уголовного кодекса Украины.

Характерно, что за последние несколько суток именно на юге Одесчины совершена целая серия грабежей. Их жертвами стали местные фермеры.

Так, в ночь на 26 апреля в селе Шевченково Килийской ОТГ совершена серия бандитских налетов на дома местных жителей. Потерпевшие рассказывают, что «двое вооруженных злоумышленников работали быстро и профессионально, а при столкновении с хозяевами жилищ ничуть не стеснялись». Например, пробрались через ограждение во двор частного дома, в котором находились семь человек. Услышав шум, хозяйка и ее муж выбежали на улицу, подняли крик. Однако грабителей это не смутило: в кромешной тьме они освещали себе дорогу фонариками и продолжали грузить запримеченный ранее мотоцикл в прицеп авто, после чего скрылись на белом микроавтобусе Ford Transit. Причем все это сделали в считанные минуты.

Оказалось, вышеупомянутый прицеп налетчики угнали той же ночью у местного жителя, проживающего неподалеку. За сорок минут до этого они также обчистили гараж, увели велосипед и даже не реагировали на угрозы потерпевшего применить оружие.

По предварительным данным, злоумышленники на угнанном микроавтобусе скрылись в направлении соседнего, Болградского района.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Овидиопольском районе Одесской области бандиты в полицейской форме ограбили частный дом: неизвестные ночью забросали коктейлями Молотова жилой дом и стреляли в его хозяина.

А в Киевской области полиция задержала вооруженную банду, которая в апреле этого года ограбила дом фермера в селе Молчановка и членов которой подозревают в причастности к нескольким кражам. fakty.ua/342 077

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