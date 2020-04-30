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Экс-футболист сборной Украины расстался с женой и готовится к свадьбе (фото)
Не успел футбольный люд обсудить подробности расставания с женой нападающего сборной Украины Артема Кравца, как стало известно о том, что распалась еще одна футбольная пара. Дал трещину брак экс-нападающего сборной Украины Евгения Селезнева, выступающего за турецкий «Бурсаспор».
Седьмой бомбардир в истории сборной Украины (11 мячей в 58 матчах), дважды становившийся лучшим голеадором чемпионата Украины, в своем Instagram-аккаунте нежно обнимает и признается в любви неизвестной брюнетке (ходят слухи, что девушка из России). На вопрос, с кем сейчас его жена, Селезнев ответил, что с тем, кого она выбрала.
Отметим, что впервые бывший футболист «Шахтера» засветил свою новую избранницу в феврале, не демонстрируя ее лицо.
С недавних пор 34-летний Селезнев выставляет совместные снимки с девушкой, а в одном из комментариев украинец отметил, что это его «новая жена». Дело якобы идет к свадьбе, планируемой на лето.
Напомним, что чемпион Украины, обладатель Кубка страны и Кубка УЕФА Евгений Селезнев с 2006 года состоял в браке с красавицей Аллой. У футболиста подрастает 13-летний сын Руслан, татуировку с именем которого форвард целует после каждого своего гола (на фото в заголовке).
Алла Селезнева
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Евгений Селезнев сменил испанский клуб на турецкий.
Фото ffu.ua, Instagram
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