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Экс-футболист «Шахтера» угодил в громкий секс-скандал (фото, видео)
Бывший форвард донецкого «Шахтера» и сборной Румынии 34-летний Чиприан Марика влип в скандал у себя на родине.
Портал Ziar de Cluj опубликовал видео, на котором экс-футболист, прикрытый лишь полотенцем, выходит из номера в гостинице Grand Hotel Italia в Клуж-Напоке после того, как в дверь постучал неизвестный. «Незваным гостем», который и производил съемку видео, оказался некто Флорин Мунтян — сын бывшего главы румынской государственной газовой компании Transgaz.
Чиприан пытался уговорить Флорина Мунтяна прекратить видеосъемку, однако тот оказался настойчив и продолжал стучать в дверь, вызывая из номера… свою супругу Анну. Спустя какое-то время 31-летняя женщина появилась на пороге, однако как-либо объяснить свое пребывание с полуголым экс-футболистом в одном номере не смогла.
Позже Флорин заявил журналистам, что он получил информацию о том, что жена изменяет ему с другим мужчиной и несколько часов следил за ней.
Как сообщает sport. ro, Чиприан Марика женат на Иоане Марку, у них двоих детей.
Чиприан Марика с женой
Напомним, что в 2004 году «Шахтер» заплатил за переход Чиприана Марики бухарестскому «Динамо» 5 млн евро. В составе горняков Марика провел 73 матча и забил 16 мячей. В июле 2007 года форварда продали в немецкий «Штутгарт» за 7 млн евро. Последним клубом румына стала «Стяуа», в которой он и завершил карьеру в 2016 году.
Кстати, выступая за испанский «Хетафе», Чиприан решил отказаться от использования своей фамилии на футболке из-за неоднозначных ассоциаций значения слова marica на испанском языке — «девчонка», «неженка» и «гей».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболист «Манчестер Сити» Кайл Уокер во время карантина развлекался с проститутками.
Фото ФК «Шальке», Instagram
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