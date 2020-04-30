Цена любви к Украине: Тимофей Нагорный сделал чистосердечное признание

Украина

Украина давно страдает от войны, и речь не только о Донбассе. На мирной территории идут сражения за деньги, ресурсы и возможность влияния. Эта война не нуждается в танках, поскольку оружием в ней являются пропаганда и фейки. А жертвами становится репутация, бизнес, карьера и даже свобода тех, кто стал помехой для системы.

В свое время предпринимателю с Донбасса, известному меценату и волонтеру Тимофею Нагорному инкриминировали госизмену и сотрудничество с ФСБ РФ, где главным доказательством стали слова заявителя — россиянина Алексея Дашутина, находящегося в международном розыске. В мае 2019 года Нагорный был освобожден из-под стражи.

Почему сразу после выдвинутых обвинений бизнесмен получил предложение о сотрудничестве с тогдашними представителями власти, вопрос уже не актуальный. Но так Тимофей Нагорный оказался в СИЗО и провел там семь месяцев. За время заточения были полностью уничтожены деловая репутация, бизнес и умножены на ноль достижения его волонтерских проектов.

На данный момент общественная организация «Пліч-о-пліч», основателем которой является Тимофей Нагорный, начала восстанавливать свою работу. Бизнесмен отметил, что сейчас для него это главный проект.

«Бизнес можно выстроить заново, переждать плохие времена и снова начать зарабатывать — если ты умеешь это делать, уже не разучишься. Но люди не могут ждать. Особенно сейчас, очень сложный период. Поэтому мне крайне важно, чтобы наша организация жила, не останавливала свою работу. Это помогает мне верить в людей», — заявил Нагорный.

По словам предпринимателя, вопреки удару по близким и репутации, у него остались сторонники, которые не отказались от общего дела из-за скандала и продолжают заниматься благотворительностью в рядах организации «Пліч-о-пліч». Нагорный также подчеркнул, что не разочаровался в Украине, а свой арест назвал «издержками патриотизма».

Что касается текущей ситуации в стране, то Тимофей Нагорный считает ее испытанием национального духа. Он также призывает украинцев развивать волонтерство не только в период кризисов и бедствий.

«Украина столкнулась с проблемой лесных пожаров и одновременно с пандемией. Все это вскрыло ряд инфраструктурных недоработок, и мы увидели, как коррупция может непосредственно угрожать жизни людей. Такие ситуации мобилизуют общество. Но волонтерство — это не только реакция на угрозу. Это инструмент воспитания нации. Мы начали развивать в Украине волонтерское движение первыми — с 1989 г. Проводили спортивные мероприятия, помогали детям, старикам, пытались показать на своем примере, что такое не быть безразличным. Чтобы люди не поджигали, не воровали лес, чтобы в Украине наконец исчезли чиновники, которые это покрывают, и политики, которые ставят свои интересы выше прав и свободы каждого из нас — нужно взращивать человека. Учить порядочности и развивать культуру нации», — заявил бизнесмен.

За время волонтерской инициативы Тимофей Нагорный вложил около 34 млн долларов в благотворительность и реализовал 627 проектов.

Начиная с 2014-го года предприниматель, в основном, занимался проблемами переселенцев и жителей Донбасса, посетив зону ООС свыше 50 раз — в том числе прифронтовые населенные пункты для эвакуации детей и пожилых людей.

В этих и других проектах Нагорного не редко участвовали представители украинского шоу-бизнеса, спортсмены, предприниматели. В прошлом году со словами поддержки в видеообращении к бизнесмену обратились заслуженная артистка Украины Ольга Сумская, певица Тина Кароль, четырехкратная олимпийская чемпионка Яна Клочкова, президент фонда «Духовная дипломатия» (США) Майкл Моргулис и другие.

«Такие люди, как Тимофей, всегда поражают своей активной жизненной позицией. И когда общее действительно важнее частного, то дорога каждая секунда жизни», — считает украинский продюсер Юрий Фалёса.

Как ранее сообщали СМИ, несмотря на отсутствие реальных потерпевших, из-за неявки стороны обвинения и лжепотерпевшего Алексея Дашутина, судебный процесс над Тимофеем Нагорным продолжается.

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