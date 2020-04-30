Происшествия

Вез в легковушке 8 человек: в Боснии задержали украинца

В среду, 29 апреля, полицейские Государственного агентства расследований и защиты Боснии и Герцеговины арестовали украинца, который перевозил в своей машине мигрантов. Ранее в Греции украинского музыканта Сергея Шваюка приговорили к 192 годам лишения свободы по обвинению в незаконной перевозке мигрантов.

Задержание произошло в Мостаре, сообщает N1.

Во время обыска в авто, за рулем которого был украинец, полицейские обнаружили 8 человек из Афганистана и Пакистана.

Транспортное средство конфисковали. А подозреваемого в контрабанде водителя доставили в помещение агентства расследований и защиты.

Напомним, ранее в Украине разоблачили преступную группировку, которая вербовала украинцев для перевозки в Европу нелегальных мигрантов из стран Юго-Восточной Азии.

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