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Когда лучше заключать договоры и налаживать отношения: лунный календарь на неделю
О том, что можно — и чего нельзя — делать в течение каждого дня наступающей недели — с 4 по 10 мая 2020 года, согласно лунному календарю, когда лучше ухаживать за собой, заниматься спортом, сажать деревья и кустарники, эксклюзивно для «ФАКТОВ» рассказала астролог Людмила Булгакова. Ранее она сообщила, что до 7 августа планета любви Венера будет находиться в знаке Близнецов, и пояснила, что это означает.
4 мая
Символ дня: змея, глотающая свой хвост
Характеристика: возвращение в жизнь былых ситуаций и людей, с которыми когда-то связывали серьезные отношения, могут вызвать ощущение дежавю. Они посланы для того, чтобы сделать выводы, которые впредь позволят не совершать ошибок.
Бизнес и финансы: новые дела успехом не увенчаются.
Личная жизнь: не стоит возвращаться к былым возлюбленным.
Здоровье: заболев, необходимо сразу же принимать меры.
Уход за внешностью: манипуляции с волосами позволят их оздоровить.
Спорт: физические нагрузки показаны в любом виде.
Дом, сад, огород: от домашних дел лучше отказаться. Можно сажать ягодные кустарники и плодовые деревья, нельзя обрезать ветви деревьев.
5 мая
Символ дня: труба
Характеристика: идеальный день для новых начинаний.
Бизнес и финансы: риск, если он оправдан, принесет желаемую прибыль, поэтому можно смело действовать в этом направлении — например, купить лотерейный билет.
Личная жизнь: благоприятным будет общение с родственниками и друзьями, даже если оно пройдет в режиме онлайн.
Здоровье: необходимо — хотя бы на время — отказаться от алкоголя и курения.
Уход за внешностью: можно ухаживать за волосами в домашних условиях.
Спорт: показана физическая активность любой сложности.
Дом, сад, огород: день подходит для любых домашних дел. Можно обрабатывать землю, главное, не задеть корни растений — это может привести к их гибели.
6 мая
Символ дня: змей-искуситель
Характеристика: чрезмерная эмоциональность может стать причиной опрометчивых поступков, о которых впоследствии придется пожалеть.
Бизнес и финансы: решение финансовых вопросов лучше отложить — слишком велик риск досадных ошибок.
Личная жизнь: не стоит обманывать близких людей — ложь довольно быстро обнаружится, а отношения испортятся надолго.
Здоровье: принимать медицинские препараты необходимо с осторожностью, в этот день лекарства будут усиленно поступать в кровь, поэтому рекомендуется заменить их травяными чаями и отварами.
Уход за внешностью: не лучший день для ухода за кожей лица и тела, а также волосами.
Спорт: рекомендуются занятия йогой и медитацией.
Дом, сад, огород: в доме можно проводить уборку любой сложности, вплоть до генеральной. Можно поливать и подкармливать растения.
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7 мая
Символ дня: голубь
Характеристика: запрещено допускать не только злые слова, но и плохие мысли — в это время они могут материализоваться.
Бизнес и финансы: от крупных финансовых операций лучше отказаться — велик риск убытков.
Личная жизнь: хорошее время для примирения с теми, с кем вы в ссоре.
Здоровье: от плановых хирургических операций лучше отказаться.
Уход за внешностью: любые манипуляции с волосами нанесут им вред.
Спорт: йога окажет благоприятное воздействие не только телу, но и духу.
Дом, сад, огород: дома можно наводить чистоту — мыть полы и посуду, вытирать пыль, стирать.
8 мая
Символ дня: колокол
Характеристика: день, когда важно прислушиваться к внутреннему голосу — он может подсказать правильный выход из любой ситуации.
Бизнес и финансы: хорошее время для новых профессиональных начинаний. День также идеально подходит для торговли.
Личная жизнь: человек, появившийся в вашей жизни в этот день, скорее всего, сыграет в ней важную роль.
Здоровье: при первых симптомах простудных заболеваний необходимо без промедления обратиться к врачу.
Уход за внешностью: манипуляции с волосами могут не лучшим образом сказаться на состоянии волос.
Спорт: показаны упражнения любой степени сложности.
Дом, сад, огород: домашними делами рекомендуется заниматься по мере необходимости. Не рекомендуется высаживать растения, можно удобрять почву и опрыскивать сад, защищая от вредителей.
9−10 мая
Символ дня: зеркало
Характеристика: энергетика восемнадцатого лунного дня, который растянется почти на двое суток, будет стремиться к нулю, поэтому людей может одолеть лень и апатия — не стоит беспокоиться по этому поводу.
Бизнес и финансы: деловые переговоры необходимо перенести на другой день — собеседники не смогут достичь консенсуса.
Личная жизнь: общение с близкими людьми лучше заменить чтением, вязанием, живописью.
Здоровье: болезни этого дня длятся долго, но, к счастью, не дают серьезных осложнений.
Уход за внешностью: от любых манипуляций с волосами необходимо отказаться. Можно делать омолаживающие процедуры и принимать водные процедуры.
Спорт: рекомендуются упражнения любой степени сложности.
Дом, сад, огород: домашними делами нужно заниматься без особого энтузиазма. Можно сажать и сеять растения со съедобной корневой частью, а также обрезать, прививать и опрыскивать растения, защищая от болезней и вредителей. Полив должен быть умеренным.
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