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В кресло премьера больше не вернется? В "замене" Мишустина заметили интересный нюанс

22:42 30 апреля 2020 536
мишустин
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Премьер-министр России Михаил Мишустин, который 30 апреля был госпитализирован с коронавирусом, вероятно уже не вернется на свой пост в правительстве. Замена Мишустину будет не временной, а постоянной, считают в администрации президента РФ.

Российское издание «Медуза» обратило внимание на указ Путина о назначении замены Мишустину: там нет ни единого указания на то, что премьер сменился временно.

«В случае временного отсутствия премьера его обязанности исполняет один из заместителей, и никаких дополнительных документов не требуется. Указ президента нужен только в случае освобождения действующего главы кабинета от должности. Кроме того, в названии указа отсутствует слово «временный», — отмечают журналисты.

Также «Медуза» приводит мнение источника, близкого к администрации Путина. По мнению собеседника, Мишустин уйдет на другую должность, а перезапускать экономику доверят новому лицу.

«Сейчас обстоятельства совсем другие, экономика из-за пандемии встала, ее надо запускать. Мишустин совсем не про это. Он не допустил ошибок, просто сейчас не его время», — считает источник.

Напомним, в России коронавирусом инфицировано более 106 тысяч человек. За последние сутки добавилось еще 7099 заболевших. Об этом в эксклюзивной подборке «Хроники коронавируса: главные события в мире 30 апреля».

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