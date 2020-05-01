Повторно заразиться коронавирусом невозможно: ученые выступили с заявлением

Мир

В пятницу, 1 мая, ученые из Южной Кореи с уверенностью заявили о том, что новым коронавирусом нельзя заразиться повторно. У людей, которые переболели COVID-19, вырабатывается иммунитет. Это доказано проведенными исследованиями.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждала о поспешности подобных выводов и призывала правительства разных стран не полагаться на тесты, показывающие наличие антител в организме. О подобном массовом тестировании говорят сейчас во многих государствах, видя в реализации таких программ возможность определения людей, которые могут спокойно вернуться к работе, не рискуя заболеть или заразить других.

Южная Корея утверждает, что доказала эффективность подобного тестирования. Об этом заявил глава государственного комитета по контролю за инфекционными и вирусными заболеваниями О Мюнг-дон. Он объяснил, почему в ряде случаев в организме выздоровевших пациентов, тесты которых были отрицательными, вдруг снова при проверке обнаруживали коронавирус.

Корейский специалист заявил, что тесты PCR выявляют также генетические следы, оставленные коронавирусом в организме человека. Тест не делает различий между «живым вирусом», который представляет опасность, и безвредными следами. Эти остатки вируса не могут нанести вред пациенту. Также они уже не представляют опасность для окружающих.

По словам профессора, после смерти зараженной клетки следы вируса могут быть обнаружены тестом в срок от одного до двух месяцев. И это нужно учитывать.

Также корейский ученый утверждает, что новый коронавирус не может вызвать хронические заболевания, оставаясь в ядрах человеческих клеток. Этим он отличается от ВИЧ и гепатита B. Указанные ранее остатки коронавируса не способны реактивироваться спустя некоторое время.

Выводы корейских экспертов поддержали главный советник британского правительства по науке сэр Патрик Вэлланс и главный советник Бориса Джонсона по вопросам медицины профессор Крис Уитти. Они полностью согласны с тем, что новым коронавирусом нельзя заразиться повторно.

Ранее «ФАКТЫ» в эксклюзивном материале сообщали о том, что в Украине создана надежная тест-система для массовой проверки населения на коронавирус.

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