Мир

Борис Джонсон назвал сына в честь врачей, которые спасли премьера от смерти (фото)

В субботу, 2 мая, невеста британского премьер-министра Бориса Джонсона Кэрри Саймондс опубликовала на своей страничке в Instagram пост с фотографией новорожденного сына и назвала имя малыша. Как уже сообщали «ФАКТЫ», Кэрри родила своего первенца в лондонской клинике 29 апреля.

«Представляем Уилфреда Лори Николаса Джонсона, который появился на свет 29 апреля 2020 года в 09:00. Уилфред — в честь деда Бориса. Лори — в честь моего деда. Николас — в честь доктора Ника Прайса и доктора Ника Харта — двух врачей, которые спасли жизнь Бориса в прошлом месяце…» — написала Кэрри.

Она также поблагодарила всех медиков, которые помогали ей во время беременности и родов. Британская газета The Mirror утверждает, что Саймондс родила раньше срока. Невеста премьер-министра сама ранее сообщала, что ребенок должен появиться на свет летом, примерно в конце июня.

Борис Джонсон и Кэрри Саймондс

Напомним, Джонсон заразился коронавирусом в марте. Некоторое время он находился в самоизоляции, но 5 апреля его состояние заметно ухудшилось, и он был готспитализирован.

Также стало известно, что Джонсон, который теперь является отцом шестерых детей (по неподтвержденным данным — семи), рожденных тремя разными женщинами, намерен воспользоваться положенным ему декретным отпуском (56 дней) несколько позже, учитывая сложную ситуацию в стране из-за пандемии коронавируса.

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