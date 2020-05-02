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В Испании и Австрии после отмены карантина люди хлынули на улицы: впечатляющие фото

В субботу, 2 мая, в Испании и Австрии были существенно ослаблены ограничения, действовавшие с середины марта. Погода стоит отличная, и толпы людей с радостью хлынули на улицы. Зарубежные агентства публикуют множество фотографий из крупнейших городов этих двух европейских стран.

Одна из набережных Барселоны утром 2 мая

Первое утро после отмены карантина в Валенсии

Снимки, конечно, впечатляют. Люди истосковались по тому, что еще недавно казалось обыденным и даже скучным — визит в парикмахерскую, поход в магазин. Вряд ли бы еще два месяца назад возле IKEA или Zara в Вене выстраивались бы такие очереди.

Очередь перед магазином Zara в центре Вены

А это очередь в IKEA в Вене

Напомним, что в Испании инфицировано 245 тысяч 567 человек. За последние сутки добавилось 2 579 новых случаев заражения коронавирусом. Скончались 25 тысяч 100 больных. Активными остаются более 74 тысяч случаев.

Первая клиентка в салоне красоты в Инсбруке, Австрия

Улицы Зальцбурга быстро заполнились гуляющими

Сравните, кто более отвественный - жители Мадрида или Валенсии (фото ниже)

В Австрии дела обстоят получше — 15 тысяч 558 инфицированных (плюс 27 за сутки), 596 умерших (плюс 7 за сутки). Активными остаются около 1 800 случаев.

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