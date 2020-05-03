Матч «Динамо» вошел в число 50 лучших поединков в истории футбола (видео)

Спорт

Авторитетное испанское издание Marca составило рейтинг 50 лучших матчей в истории футбола, в котором нашлось место и поединку с участием украинского клуба.

В число лучших игр вошла встреча между киевским «Динамо» и мадридским «Атлетико», сыгранная 2 мая 1986 года на стадионе «Жерлан» в Лионе в рамках финала Кубка обладателей кубков.

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Характеризуя ту игру, испанские журналисты пишут, что несмотря на два поздних забитых гола со стороны «Динамо», по ходу матча не могло быть ощущения, что судьба поединка не решена к тому времени. Киевляне превосходили «Атлетико» на протяжении всей игры, а мадридская команда «даже не знала, как действовать на поле» под таким напором соперника.

«Динамо» (Киев) — «Атлетико» (Мадрид) — 3:0

«Динамо»: Чанов, Бессонов, Балтача (Баль, 39), Кузнецов, Демьяненко, Рац, Яковенко, Яремчук, Заваров (Евтушенко, 70), Беланов, Блохин.

«Атлетико»: Фильол, Томас, Клементе, Артече, Руис, Прието, Кабрера, Рамос, да Сильва, Ландабуру (Сетьен, 61), Марина

Голы: Заваров (5), Блохин (85), Евтушенко (88).

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Фото Getty Images

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