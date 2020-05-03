"Крым обязательно вернется": посол Украины в Германии предложил пари экс-канцлеру Шредеру

Политика

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер уверен, что Россия никогда не вернет Крым Украине. В свою очередь, посол Украины в Германии Андрей Мельник готов поспорить, что немецкий политик ошибается и восстановление территориальной целостности Украины состоится довольно скоро.

Поводом для спора стало последнее интервью Шредера газете Tagesspiegel. Политик призывает смириться, что «ни один российский президент никогда не вернет Крым Украине». По мнению Шредера, санкции бессильны изменить политику России, а потому стоит отказаться от давления на РФ.

В ответ на это посол Украины в Германии предложил Шредеру пари. Мельник уверен, что 76-летний экс-канцлер ФРГ своими глазами сможет увидеть, как статус Крыма будет восстановлен.

«Хотелось бы предложить топ-лоббисту Кремля своеобразное пари: еще при его жизни Крым непременно вернется в лоно матери-Украины. Это так же очевидно, как и то, что солнце встает на востоке и садится на западе», — заявил посол в интервью Укринформу.

Посол считает, что последние заявления Шредера — это жест отчаяния и попытка снова завести заезженную пластинку. «Чем громче господин Шредер и другие лоббисты милитаристской Москвы на каждом углу кричат о якобы бессмысленности введенных против России санкций, тем более очевиден факт, что санкции ЕС и США прекрасно работают и очень больно бьют в самое сердце и без того слабой российской экономики, а значит и политического руководства», — подытожил Мельник.

Напомним, ранее посол Мельник отказался от участия в церемонии в честь завершения Второй мировой войны. Дипломат объяснил, что ему пришлось бы возлагать венки вместе с послом России, что сравнимо с самым страшным ночным кошмаром. Мельник напомнил немецкому политикуму, что Россия более 6 лет ведет циничную и кровавую войну на востоке Украины.

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