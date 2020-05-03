26.91 / 27.17 29.03 / 29.48
Киев: +20
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Киеве спасли мужчину, спрыгнувшего в Днепр с Пешеходного моста (видео)

16:33 3 мая 2020 372
прыжок
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В Киеве на пешеходном мосту, соединяющем Набережное шоссе и Труханов остров, случилось ЧП. С моста в Днепр по неизвестным причинам спрыгнул мужчина. К счастью, пострадавшему вовремя пришли на помощь полиция и врачи.

Правоохранители воспользовались моторным катером и вытащили мужчину из воды. На берегу спасенного уже ждала медицинская бригада. Причины случившегося выясняются.

Видео спасательной операции опубликовал Киев Оперативный.


Напомним, в 2019 году похожее происшествие случилось на Северном мосту в Киеве. С моста в воду прыгнул (или нечаянно упал) мужчина 56 лет. Пострадавшего заметили, благодаря сумке, вытащили из воды и передали в руки медиков. А в декабре 2019 года патрульной полиции Киева удалось отговорить отчаявшегося юношу от прыжка с моста.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

машины

В Киеве заметили колонну машин с российскими номерами: "ФАКТЫ" узнали, что это было (фото)

Евгений Штермер

Успел остановить машину: в Николаеве за рулем своего авто умер известный украинский тренер (фото)

казахстан

В Казахстане из-за прорыва дамбы затоплены населенные пункты и тысячи гектаров земли (видео)

Турсезон

В Украине торжественно "похоронили" туристический сезон (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер