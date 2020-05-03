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Украинец спас жизнь молодому поляку: фото с места происшествия

20:45 3 мая 2020 539
пруд
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В польском городе Остшешув украинец спас жизнь молодому поляку. Мужчина, приехавший из Украины, рыбачил на местном водоеме, когда услышал крики о помощи. Бросившись в воду, рыбак смог спасти 20-летнего юношу, переоценившего свои способности пловца.

Инцидент случился поздно вечером 2 мая. Двое поляков 19 и 20 лет пришли к пруду — бывшему каолиновому карьеру. По какой причине молодые люди оказались в воде, выясняется, но, судя по всему, мысль искупаться посетила их после злоупотребления алкоголем. 20-летнего юношу вытащил украинец, 19-летний не смог выплыть и ушел под воду. Тело достали прибывшие водолазы после двух часов поисков.

пруд

Сейчас молодой поляк дает объяснения полиции.

спасатели

Напомним, в Польше признали, что нуждаются в рабочих из Украины. С 29 апреля возобновилась выдача рабочих виз для представителей наиболее востребованных профессий. В докарантинные времена в Польше за год выдавали более миллиона разрешений на работу для украинцев.

Фото ospostrzeszow/Facebook

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