"Принудительное победобесие": как детей в Донецке проинструктировали накануне 9 мая

Украина

В оккупированном Донецке в этом году акцию «Бессмертный полк» будут проводить по-новому. Оккупанты решили по максимуму задействовать школьников, митинг провести онлайн, а плакаты на шестах разместить на балконах. От детей на каждом этапе акции требуется селфи, чтобы вычислить не подчинившихся приказу.

Выданную школам «инструкцию по выражению верноподданических чувств» опубликовал журналист Кирилл Сазонов.

«Вирус победобесия в извращенной форме ударил и по оккупированному Донецку. Ну, вся Россия болеет, оккупированным территориям тем более тяжело. Нужно медийно показать, что дети очень любят праздник 9 мая, чтят бессмертный полк и вообще весь диагноз подтвердить», — иронизирует он.

От детей требуется изготовить портрет погибшего солдата, сделать рамку с георгиевской лентой. Такую же ленту необходимо будет нацепить и на себя, а потом сделать селфи с портретом «деда». Далее предусмотрено странное представление, которое авторы называют «Журавлиный флешмоб».

«Примерно в 9.45 выйти на балкон с портретом, включить песню в исполнении нашей выпускницы, спеть вместе с ней, держа в руках портрет погибшего участника войны, сделать селфи либо видео этого исполнения, разместить это селфи либо видео на своей странице во ВКонтакте», — говорится в инструкции.

Напомним, с 2019 года акцию «Бессмертный полк» стали запрещать в Беларуси и Казахстане. В России «бессмертные полки» скатились в профанацию: так, в Мордовии трое чиновников несли портрет одного и того же «героического деда», но под разными именами.

Фото wikimedia.org

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