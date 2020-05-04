Трамп открыто обвинил Китай в сокрытии данных о коронавирусе: что осталось за кадром

Мир

В первые дни мая Белый дом резко активизировался в своих обвинениях в адрес Китая. Президент США Дональд Трамп, а за ним и другие члены администрации, снова и снова говорят о том, что новый коронавирус появился и распространился по всему миру из-за ошибок, допущенных Пекином. Руководство КНР несет ответственность за пандемию COVID-19 — такой главный тезис, выдвинутый Вашингтоном. «ФАКТЫ» решили разобраться, почему Белый дом столь решительно возобновил свои атаки на Пекин. Возможно, у администрации Трампа появились важные доказательства?

Президент США Дональд Трамп во время ежедневного брифинга 30 апреля заявил, что в его распоряжении имеются доказательства прямой связи между лабораторий Института вирусологии в Ухане и появлением нового коронавируса. Он пригрозил Пекину санкциями, аналогичными тем, которые были введены в ходе торгового конфликта между США и Китаем.

Заявление президента прозвучало, после того как в тот же день появился пресс-релиз офиса главы Управления директора Национальной разведки США (ODNI) Ричарда Гренелла. Вот его содержание: «Все разведывательное сообщество постоянно предоставляло и предоставляет важную поддержку американским политикам и тем, кто отвечает за борьбу с вирусом COVID-19, происходящим из Китая. Разведывательное сообщество согласно с выводами широкого круга ученых, что вирус COVID-19 не был создан человеком или генетически модифицирован. Как во времена всех кризисов, сообщество экспертов продолжает тщательно изучать источники и появляющуюся разведывательную информацию, критически важную для национальной безопасности США. Разведывательное сообщество продолжит анализ появляющейся информации с целью определить, началась ли вспышка заболевания через контакт с зараженными животными или в результате происшествия в лаборатории в Ухане».

Казалось, все логично. Гренелл сообщает о том, что американская разведка не дремлет и дает всю необходимую информацию о коронавирусе президенту, предварительно проанализировав ее. Глава государства изучает эти отчеты и делает свои выводы, а потом принимает решения.

Но так выглядит ситуация только на первый взгляд. На самом деле в последние дни Трамп и его команда попали под целый шквал критики со стороны демократов. Президента обвиняют в том, что он в очередной раз пренебрег данными американской разведки, которая еще в 2019 году предупреждала его о новом смертоносном вирусе в Китае.

Все это происходит именно сейчас неслучайно. Политическая жизнь в США встряхнулась после вынужденного относительного затишья, вызванного пандемией. Напомним, что нынешний год — это год президентских выборов в Америке. Привычный ход предвыборной кампании был сломан коронавирусом. Пришлось отменять или переносить праймериз в половине американских штатов. Почти два месяца были невозможны традиционные встречи с избирателями. И только на этой неделе Трамп намерен отправиться в поездку по стране, чтобы начать общаться с народом как раньше.

Президент из-за вынужденного простоя оказался в проигрыше. Ему аукнулась его старая вражда со СМИ, которых Трамп постоянно обвиняет в распространении fake news. Большинство телеканалов, газет и журналов во время карантина охотно публиковали мнение представителей Демократической партии, которые остро критикуют президента за его отношение к коронавирусу. В результате последние опросы общественного мнения показали, что рейтинг бывшего вице-президента США Джо Байдена сейчас выше, чем рейтинг Трампа. А это для Дональда куда страшнее, чем пандемия.

Не последнюю роль в падении популярности Трампа сыграл материал телеканала ABC о том, что президент вовремя не прислушался к отчетам разведслужб. Речь шла о докладе Национального центра медицинской разведки США (NCMI), подготовленном в ноябре 2019 года. Из этого документа следовало, что инфекция, распространявшаяся по китайскому городу Ухань, представляет угрозу для жизни. О докладе ABC News узнали от двух анонимных собеседников, знакомых с содержанием документа. Трамп отреагировал на это в лучших своих традициях — написал в Twitter: «Это ABC Fake News! Они прекрасно знали, что выходят в эфир с фейковой историей!»

Газета The Washington Post подключилась к этому скандалу и сообщила, что спецслужбы США в начале года неоднократно предупреждали президента о возбудителе заболевания COVID-19. Коронавирус не менее 10 раз был упомянут в так называемом ежедневном бюллетене главы государства в январе и феврале, однако Трамп далеко не всегда читает эти донесения.

Трамп и эту статью назвал фейком. Более того, он позволил себе критику в адрес спецслужб. Президент заявил, что никаких ранних предупреждений разведка не делала. Тем самым он фактически попытался возложить ответственность за собственное пренебрежительное отношение к новому коронавирусу и, как следствие, упущенное время, на разведывательное сообщество.

И это оказалось новой ошибкой Трампа. Спецслужбы не захотели брать на себя чужую вину, особенно, учитывая тот факт, что они действительно предупреждали президента об опасности нового вируса, обнаруженного в Китае. Если раньше Трамп обвинял руководство КНР, то теперь он накинулся на собственное разведсообщество.

Результатом стал короткий пресс-релиз Ричарда Гренелла. Он, по сути, предупредил президента, что не стоит развязывать войну против спецслужб. Они этого не потерпят.

Похоже, Трамп услышал Гренелла. И 3 мая бросил в бой государственного секретаря США Майка Помпео. Тот дал интервью… ABC News! Согласитесь, уже это выглядит как попытка примирения.

Что сказал Помпео? Госсекретарь отдал должное американским спецслужбам, благодаря которым администрация президента США получила убедительные доказательства причастности китайской лаборатории в Ухане к вспышке нового коронавируса. Затем Помпео полностью переключился на ответственность Пекина. Вот несколько его высказываний:

«Коммунистическая партия Китая сделала все, что могла, чтобы мир не узнал вовремя о коронавирусе… Пекин продемонстрировал классическую коммунистическую попытку дезинформации, повел себя подобно авторитарным режимам, утаивая, вводя в заблуждение и используя в качестве инструмента Всемирную организацию здравоохранения…

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отчетливо дал понять, что собирается привлечь причастных к ответственности…

Мир не впервые оказывается уязвим для вирусов в результате ошибок в китайских лабораториях, которые не соответствуют международным стандартам безопасности… Ни нашим экспертам, ни экспертам ВОЗ до сих пор не удалось попасть в лабораторию Института вирусологии в Ухане. У нас по-прежнему нет нужных образцов вируса…"

Благодаря выяснению отношений между Белым домом и демократами, в которое оказалось втянуто американское разведсообщество, в СМИ всплыли некоторые действительно новые сведения, позволяющие проанализировать действия китайского руководства в самом начале вспышки коронавируса в Ухане. Об этом сообщают агентства Bloomberg и Associated Press. В их распоряжение попал секретный отчет Агентства национальной безопасности США, датированный 1 мая.

Документ небольшой — 4 страницы печатного текста. В нем говорится, что Китай, по всей видимости, умышленно скрывал истинную опасность коронавируса, выигрывая время для себя. Еще в декабре КНР резко сократила экспорт защитных индивидуальных средств и максимально повысила их закупки за рубежом. При этом Пекин делал это неофициально, всячески стараясь не афишировать свои действия. Китайские компании объясняли происходящее своим иностранным партнерам бюрократической путаницей, проволочками, связанными с таможенными правилами и прочими подобными вещами.



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