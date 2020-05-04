- 15:09 В заповедном парке под Николаевом впервые замечены розовые фламинго
- 15:08 Развития «зеленой» энергетики невозможно достичь без международных инвестиций, – глава УАВЭ
- 15:06 Половина украинцев считает, что страна движется не туда
- 14:56 Россией правит не Путин: известный бизнесмен откровенно рассказал о кланах в РФ
- 14:38 Под Днепром грузовик смял легковушку: есть жертвы
- 14:38 Украли на миллионы: в Украине задержали банду, обворовывавшую церкви
- 14:28 День ангела Виталия: поздравления и красивые открытки
- 14:16 Девушка Милевского потешила фанов пикантными снимками
- 14:16 Пользователей соцсети возмутили нечеткие ответы замминистра образования Егора Стадного о проведении экзаменов
- 14:01 Карантин в Украине продлили до 22 мая, с 11 мая начнутся ослабления
- 13:59 Курс доллара упал ниже 27 гривен: что будет дальше
- 13:44 Чтобы дети не плакали от голода: в Кении мать восьмерых детей варила камни, имитируя готовку
Развития «зеленой» энергетики невозможно достичь без международных инвестиций, – глава УАВЭ
Пересмотр «зеленых» тарифов подорвет доверие международных инвесторов к Украине, сделав невозможным достижение целей развития альтернативной энергетики до 2035-го и 2050 года. Об этом говорится в колонке Александра Козакевича, главы Украинской ассоциации возобновляемой энергетики, на сайте Renewable Energy World.
«Местные и международные игроки в области возобновляемых источников энергии открыты для обсуждения предложенных правительством сокращений „зеленых“ тарифов», — пишет Козакевич.
Одностороннее изменение правил игры по несогласованному с инвесторами сценарию повлечет дефолт многих компаний, вкладывающих средства в развитие альтернативной энергетики.
«Эти действия правительства подорвут инвестиционную репутацию страны в ключевом секторе, который принес реальные ПИИ, налоговые поступления и создал новые рабочие места во всех регионах Украины», — отмечает автор.
Реализация проектов ВИЭ привлекла в Украину около 10 млрд долларов инвестиций, а государственный бюджет получил больше 60 млрд грн налоговых отчислений.
Увеличение доли потребления возобновляемой энергии предусмотрено государственными программами развития энергетики до 2035-го и 2050 года. Развитие сектора стимулируется действием «зеленых» тарифов. Но сейчас в правительстве обсуждаются проекты пересмотра установленных тарифов, что может остановить развитие отрасли.
«Достижение целей развития „зеленой“ энергетики до 2035-го и 2050 годов станет практически невозможным без международных инвестиций и финансовой поддержки, в случае подрыва позитивного инвестиционного партнерства», — подчеркивает Козакевич.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!