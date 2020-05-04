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Развития «зеленой» энергетики невозможно достичь без международных инвестиций, – глава УАВЭ

15:08 4 мая 2020 12
Солнечные и ветровые электростанции
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Пересмотр «зеленых» тарифов подорвет доверие международных инвесторов к Украине, сделав невозможным достижение целей развития альтернативной энергетики до 2035-го и 2050 года. Об этом говорится в колонке Александра Козакевича, главы Украинской ассоциации возобновляемой энергетики, на сайте Renewable Energy World.

«Местные и международные игроки в области возобновляемых источников энергии открыты для обсуждения предложенных правительством сокращений „зеленых“ тарифов», — пишет Козакевич.

Одностороннее изменение правил игры по несогласованному с инвесторами сценарию повлечет дефолт многих компаний, вкладывающих средства в развитие альтернативной энергетики.

«Эти действия правительства подорвут инвестиционную репутацию страны в ключевом секторе, который принес реальные ПИИ, налоговые поступления и создал новые рабочие места во всех регионах Украины», — отмечает автор.

Реализация проектов ВИЭ привлекла в Украину около 10 млрд долларов инвестиций, а государственный бюджет получил больше 60 млрд грн налоговых отчислений.

Увеличение доли потребления возобновляемой энергии предусмотрено государственными программами развития энергетики до 2035-го и 2050 года. Развитие сектора стимулируется действием «зеленых» тарифов. Но сейчас в правительстве обсуждаются проекты пересмотра установленных тарифов, что может остановить развитие отрасли.

«Достижение целей развития „зеленой“ энергетики до 2035-го и 2050 годов станет практически невозможным без международных инвестиций и финансовой поддержки, в случае подрыва позитивного инвестиционного партнерства», — подчеркивает Козакевич.

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