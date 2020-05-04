Общество и люди

В Киеве умерших от коронавируса будут хоронить за счет города: что нужно знать

В Киеве, где, по данным на 09:30 4 мая, зафиксированы 27 летальных случаев заражения коронавирусом, решили компенсировать расходы на транспортировку и кремацию умерших от COVID-19 киевлян. По словам заместителя городского головы Петра Пантелеева, соответствующая услуга оказывается коммунальным предприятием «Спецкомбинат — ритуальная служба» по обращению родственников (или других лиц). В нынешних условиях, когда действуют противоэпидемические требования, для всех без исключения предприятий (в том числе и частных), оказывающих ритуальные услуги, разработаны единые правила при погребении умерших с подозрением или подтвержденным диагнозом острой респираторной болезни COVID-19 вследствие коронавируса SARS-CoV-2, сообщается на сайте горгосадминистрации.

Утвержденные нормы прежде всего должны обезопасить от новых случаев инфицирования, ведь в столице уже насчитывается более полутора тысяч подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

Напомним, что из-за карантина на столичных кладбищах ввели ограничения для посетителей. Похоронные церемонии проводятся на кладбищах, но с соблюдением ограничений. В столичном департаменте жилищно-коммунальной инфраструктуры разъяснили, что в связи с введением режима чрезвычайной ситуации, предприняты некоторые меры. Так, ограничено количество посетителей в помещениях во время заказа ритуальных услуг (до двух человек) и применяется индивидуальная защита при проведении прощания с умершим. К тому же помещения ежедневно дезинфицируются.

Во время похорон следует придерживаться требований:

тела умерших должны быть обработаны дезинфицирующим хлорсодержащим раствором и помещены в непроницаемый герметичный пакет-мешок;

захоронение (кремация) тела происходит в плотно закрытом гробу;

на похоронах в помещении разрешается находиться одновременно не более одного человека на 10 квадратных метрах с соблюдением расстояния между присутствующими не менее 1,5 метра.

По похоронным вопросам можно обращаться непосредственно в коммунальные предприятия: КП «Спецкомбинат» по улице Бульварно-Кудрявской, 47/14 (бывшая улица Воровского) — телефоны (044)486−06−07, (044) 486−01−50; КП «Киевский крематорий» по улице Байковой, 16 — телефон (044) 529−34−49; Государственный историко-мемориальный заповедник по улице Дорогожицкой, 7.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в связи с карантином поминальные дни в этом году перенесли на июнь.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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