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Акцент на бедра и грудь: простые правила подбора гардероба по типу фигуры
Карантин — хорошее время для того, чтобы перебрать свой гардероб. Стилисты советуют подходить к этому вопросу тщательно и продуманно, оставляя лишь те вещи, которые вы действительно будете носить.
О том, как правильно подбирать одежду, ориентируясь на особенности своей фигуры, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала фэшн-эксперт, режиссер программ о моде Светлана Лищинская.
— Светлана, как проходит ваш карантин?
— Я много читаю, занимаюсь самообразованием и, конечно, отслеживаю модные тенденции. Что касается домашних дел, то в первую же неделю карантина я перебрала свой гардероб.
— У вас тоже оказались ненужные вещи?!
— И немало! Я, как любая женщина, часто поддаюсь эмоциям при выборе того или иного наряда. Так в моем шкафу появились твидовые брюки, длинный шелковый шарф, юбка-карандаш и красные балетки — ни одну из этих вещей я ни разу за год не надела. Да, с каждой покупкой связана какая-то история, но это все же не дает ей права находиться в моем гардеробе.
— Чем же «провинились» твидовые брюки?
— Главное правило при решении, какие вещи должны оставаться в вашем гардеробе — сколько раз вы их носили. Мои отличные брюки кирпичного цвета провисели в шкафу ровно год, так ни разу и не выйдя в свет. Это главный аргумент для того, чтобы дать им новую жизнь у новой хозяйки. Бывает, что мы покупаем вещь под влиянием порыва, а потом оказывается, что нам ее не с чем сочетать или она вовсе не подходит нашей фигуре. Так случилось с моими брюками — они плохо на мне смотрелись.
— Можно ли избежать подобных ошибок?
— Для этого просто надо определиться, к какому типу относится ваша фигура, и покупать вещи, ориентируясь на эти нюансы. Если ваши бедра слишком широкие по сравнению с верхней частью, то стоит всячески отвлекать от них внимание. И, наоборот, подчеркивать хрупкий верх. Обладательницам такой фигуры прекрасно пойдут всевозможные блузы с оборками, рюшами, которые, кстати, актуальны в летнем сезоне. Слишком широкие бедра можно скрыть при помощи акцента на талию — тонкий пояс, надетый чуть выше, сделает образ легче.
— А если фигура, наоборот, слишком широкая в верхней части?
— Значит, смещаем акцент на бедра. Таким девушкам противопоказаны подплечники и объемные рукава. Зато они смело могут носить пышные юбки, плиссе и воланы. Обладательницам так называемой овальной фигуры, противопоказана одежда оверсайз. Стоит следить и за длиной изделий — она должна доходить до щиколотки. Можно делать акцент на грудь и не стесняться глубоких вырезов. Обладательницам фигуры-прямоугольника, когда нет большой разницы между шириной бедер и грудью, стоит «создать» талию. В этом случае исключены платья прямого кроя, а вот «футляры» с акцентом на талию — пожалуйста.
— Какой тип фигуры считается идеальным?
— На самом деле, выигрышные моменты есть в любом типе фигур. Но считается, что наиболее удобный для выбора одежды тип песочные часы. Представьте букву «Х» и вы поймете, о чем я говорю: широкие плечи визуально равны бедрам, а талия, что называется, осиная. Звезда советского кино Людмила Гурченко была обладательницей именно такой фигуры. Стилисты очень любят подобных моделей, потому что на них идеально сидит любой наряд.
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.